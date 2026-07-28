Чому виставку озброєння на Київщині не заборонили: пояснення експрокурора

Наслідки атаки на Київщині / © ДСНС України

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Після російського удару по виставці озброєння на Київщині, внаслідок якого загинули та постраждали люди, в Україні знову заговорили про правила проведення масових заходів під час війни. Експрокурор Ярослав Захарченко вважає, що однією з причин стала прогалина у чинному законодавстві.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE.

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За словами Захарченка, сьогодні українське законодавство не містить прямої норми, яка б автоматично забороняла проведення масового заходу у разі відсутності погодження.

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«Як таких заборон у нас немає прямих, що не можна нічого проводити. Можна проводити, але з певними обмеженнями. Але далі запобіжники, якщо не погодили, — у нас їх немає», — сказав експрокурор.

Він зазначив, що законодавство потребує чіткішого механізму, який би не дозволяв проводити подібні заходи без відповідних дозволів.

Захарченко порівняв ситуацію з іншими сферами, де відсутність дозволу автоматично означає заборону певних дій.

«Тут я бачу, у нас трошки прогалина є. Що немає прямої заборони: не отримав дозвіл — значить заборонено. Як не отримав посвідчення водія, значить не можеш водити автомобіль. Тут такого немає», — пояснив він.

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Експрокурор припустив, що без цієї трагедії проблема й надалі залишалася б поза увагою.

«Якби не сталося цієї трагедії, то воно б і далі таке по всіх регіонах відбувалося. У тому числі й стосовно збройових виставок», — заявив Захарченко.

Коментуючи ситуацію, експрокурор також згадав інцидент у Чернігові, де під час виставки військової техніки у 2023 році сталася трагедія.

За його словами, ці випадки свідчать про необхідність перегляду правил організації масових заходів, особливо тих, що пов’язані з військовою тематикою, в умовах повномасштабної війни.

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Удар ракетами по виставці в Київській області — останні новини

Нагадаємо, у справі про російський ракетний удар по виставці на полігоні в Київській області можуть з’явитися нові підозрювані. Правоохоронці встановлюють коло осіб, які організовували захід і відповідали за безпеку. Слідство перевіряє, як запрошували учасників, чи дотримані заходи безпеки, та як Росія дізналася про місце і час проведення.

Також, військова кореспондентка Юлія Кирієнко заявила, що кількість загиблих і поранених внаслідок російського удару по виставці на полігоні під Києвом може бути значно більшою за офіційні дані. За її словами, на заході перебували понад 300 людей, а 10 загиблих — це лише тіла, які вдалося зібрати.

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