1200-летняя монета раскрыла неожиданную связь викингов с Иисусом

Найденная в Британии золотая монета, которую переделали в кулон

В Великобритании обнаружили уникальную золотую монету, которая может переписать историю религии викингов. Находка с изображением Иоанна Крестителя указывает на то, что скандинавские воины могли принять учение Иисуса гораздо раньше, чем считали ученые.

Об этом сообщает Daily Mail.

В британском графстве Норфолк кладоискатель с металлоискателем недавно наткнулся на небольшую поврежденную золотую монету, которую когда-то переделали в кулон.

Исследование показало, что она датируется концом IX века — примерно 860 — 870-ми годами н.э., когда викинги лишь недавно захватили королевство Восточная Англия и начали закрепляться в регионе.

Особое внимание привлекло изображение бородатого мужчины с латинской надписью IOAN, что является сокращением имени Иоанн. На обратной стороне сохранился фрагмент латинской надписи, которую специалисты перевели как «Креститель и евангелист».

Викинги могли принять христианство раньше, чем считалось

Несмотря на то, что викингов того периода традиционно считают язычниками, которые поклонялись таким богам, как Один и Тор, эта находка ставит под сомнение устоявшиеся представления и предполагает, что обращение к христианству могло произойти значительно раньше.

Особенно необычным является изображение Иоанна Крестителя — двоюродного брата Иисуса, который, согласно Библии, готовил людей к его приходу.

В то время в Западной Европе на монетах обычно чеканили портреты правителей, а не религиозных фигур.

Исследователи считают, что это первое известное в Западной Европе изделие того периода — монета или украшение — с изображением святого Иоанна Крестителя.

Иоанн играл важную роль в христианстве еще со времен Иисуса: он был его родственником и, по преданию, именно он крестил сына Божьего в реке Иордан. Первые христиане воспринимали Иоанна Крестителя как своеобразное звено между ветхозаветными пророками и новой верой. К IX веку он уже был широко известным святым в Европе.

В то же время изображения Иисуса или святых чаще встречались в Византийской империи — на территории современной Турции и части Восточной Европы и Ближнего Востока.

Кто создал из монеты кулон?

Происхождение этой загадочной находки вызывает еще больше вопросов. Нумизмат доктор Саймон Купленд предположил, что кулон мог создать викинг, который уже принял христианство.

«Эти имитации золотых солидов обычно изготавливали скандинавы, которые на тот момент не были христианами — так почему же они изображали Иоанна Крестителя? Изображение Иоанна Крестителя на монете — это настолько необычно и удивительно. Я не знаю других примеров из каролингского периода; это очень странно — не похоже ни на что, что мне известно», — рассказал Купленд.

До сих пор считалось, что викинги появились на территории современной Британии как язычники в конце VIII — IX века, что соответствует времени создания монеты. Лишь после X века, по версии историков, они начали оседать, смешиваться с местным населением и принимать христианство.

Эта золотая имитационная монета стала одним из древнейших и одновременно самых загадочных свидетельств того, что контакты между этими мирами могли возникнуть и влиять друг на друга значительно раньше.

Впрочем, сам кулон не является прямым доказательством того, что хотя бы часть викингов уже в конце IX века отказалась от поклонения скандинавским богам в пользу христианства. Учитывая то, что викинги активно как совершали набеги, так и торговали по всей Европе, этот артефакт может быть лишь результатом культурного обмена, торговли, добычи или личного любопытства, а не свидетельством полного религиозного перехода.

Напомним, ранее в Норвегии археологи впервые обнаружили уникальное захоронение женщины эпохи викингов, у которого по обе стороны челюсти были размещены раковины морских гребешков. Несмотря на высокую кислотность почвы, что обычно разрушает останки, исследователям удалось идентифицировать украшения и костюм IX века, которые свидетельствуют о высоком социальном статусе умершей — вероятно, она была свободной замужней женщиной или хозяйкой фермы.