Археологи нашли 2100-летнюю пулю с саркастическим посланием врагам — фото

Археологи в Израиле сделали необычную находку — пулю для пращи возрастом 2100 лет с саркастической надписью, адресованной врагам.

Артефакт обнаружил археолог Майкл Айзенберг, пишет Fox News.

Задолго до появления современных способов коммуникации люди также находили способы выразить эмоции иногда даже во время боя. И, как оказалось, сарказм был в ходу тысячи лет назад.

Находка содержит миндалевидный снаряд для пращи, изготовленный из камня или свинца, который использовался во время боевых действий. Его нашли на территории некрополя вдоль древней дороги в городе Гиппос, известном в эллинистический период как Сусита.

По оценкам ученых, артефакт датируется II веком до н. е. и имеет более 2000 лет. На его поверхности сохранилась едва заметная надпись на греческом языке — «учись».

Греческая надпись "учись" на снаряде / Фото: Dr. Michael Eisenberg, University of Haifa

Исследователь объясняет, что эта фраза имела иронический подтекст и была направлена против врага:

«Только в Гиппосе на сегодняшний день обнаружено 69 таких снарядов, но это первый в мире, на котором есть надпись «учись», — отметил он.

По его словам, это может свидетельствовать о специфическом юморе защитников города: «Это свидетельствует о местном саркастическом юморе защитников города, которые хотели с иронией проучить своих врагов: «Вынесите урок!».

Снаряд имеет длину около 3,2 см и весит около 38 граммов, хотя первоначально его масса могла составлять около 45 граммов. Ученые предполагают, что его выпустили из городских укреплений во время осады.

В исследовании отмечается: «Пули для пращи изготовляли путем литья свинца в каменные формы с помощью относительно простого процесса, который можно было осуществить даже во время военной кампании».

Этот артефакт не единственный пример — археологи находили и другие снаряды с надписями, в том числе с именами командиров или названиями городов. Некоторые из них содержали короткие насмешливые послания, например «Лови!».

Подобные надписи могли иметь и символическое значение: «Они имели цель наделить их силой, как, например трезубец, молния или скорпион».

По словам Айзенберга, находка уникальна: «Найти пулю для пращи с надписью — большая редкость; а вот это греческое слово на пуле для пращи – это первый случай в мире».

Он также предполагает, что снаряд использовали во время реальной осады города: «Расположение снаряда вблизи древней главной дороги под городскими укреплениями, а также от удара на снаряде позволяют представить себе, как защитники стреляли этим снарядом в сторону осадных войск».

Эта находка стала еще одним важным открытием в Гиппосе, где археологи ранее также обнаружили уникальные сооружения, в том числе древний центр по уходу за пожилыми людьми, которому около 1600 лет.

