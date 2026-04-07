Мужчина купил дом, но находка за стеной превратила жизнь в "фильм ужасов": что там было

Мужчина, купивший исторический дом, рассказал о неожиданной находке на чердаке. Он знал, что здание раньше было магазином, а впоследствии церковью, однако не ожидал найти остатки прошлого прямо над головой.

Об этом пишет Mirror.

Поднявшись на чердак, он обнаружил подпольное помещение с небольшим отверстием, которое вело дальше.

«Это был магазин, владельцы которого жили наверху. Но его превратили в церковь — я думаю, владельцы церкви не захотели возиться со сносом, поэтому просто построили вокруг него новое здание», — отметил новый владелец.

Находка, которую мужчина назвал «ужасным домом», оказалась достаточно масштабной. Скрытый дом состоит из гостиной, двух спален и ванной комнаты. Хотя помещения преимущественно пустые, внутри остались немые свидетели прошлой жизни: старый шкаф, шина, шляпа, унитаз и раковина. Все это покрыто толстым слоем многолетней грязи и паутины.

Особенно владельца поразил пол. Вместо типичного для чердаков каркаса из брусьев, он обнаружил настоящий паркет, который предыдущие владельцы просто застелили слоем современного утеплителя.

«Там наверху словно время застыло. Я видел несколько газетных заметок, нужно будет их собрать и посмотреть, смогу ли я отсчитать год», — рассказал владелец недвижимости.

Как отреагировали в Сети

Пользователи Reddit бурно отреагировали на находку. Большинство поразилось такой архитектурной аномалии, однако нашлись и те, кто увидел в этом сюжет для классического фильма ужасов. Некоторые пользователи призвали мужчину немедленно продать дом, пока не появились привидения.

Один из подписчиков предположил худшее:

«Такое ощущение, что предыдущие владельцы какое-то время держали там детей. Вы ведь не нашли там никаких свитков или ритуальных статуэток, правда?»

Другие шутили про известных персонажей хорроров:

«Там живет клоун по имени Пеннивайз?»

На что владелец ответил с юмором: «Нет, я думаю, там живет Сатана, потому что там наверху было больше 38°C».

Опытные пользователи посоветовали мужчине быть осторожным во время дальнейших исследований.

«Честно говоря, странно, что тебя не убила какая-нибудь штука из фильма ужасов, когда ты осматривал первый дом на чердаке. Не испытывай судьбу», — написал третий пользователь.

Супруги, которые приобрели дом 1930-х годов в Гааге, сорвали джекпот. За слоем гипсокартона они обнаружили скрытую дверь, ведущую в целую комнату, о существовании которой никто даже не догадывался.