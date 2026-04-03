Бабушка провела пол года в тюрьме из-за ошибки искусственного интеллекта: что произошло

Искусственный интеллект

50-летняя женщина из штата Теннесси, США, провела более пяти месяцев за решеткой после того, как система распознавания лица на базе искусственного интеллекта ошибочно идентифицировала ее как подозреваемую по делу о банковском мошенничестве.

Об этом пишет Oddity Central.

В прошлом году 14 июля Анджела Липс находилась в собственном доме, ухаживая за четырьмя детьми, когда к ней ворвались вооруженные полицейские. Под прицелом оружия женщину задержали и обвинили в укрывательстве от правосудия по делу, расследовавшемуся в Северной Дакоте — более чем в 1 600 км от ее дома. Проблема заключалась в том, что сама Липс никогда не была в этом штате.

Бабушка пятерых внуков объясняла следователям, что всю жизнь прожила в северо-центральной части Теннесси и даже ни разу не летала на самолете. Однако это не помешало полиции Фарго получить ордер на ее арест по нескольким обвинениям, в частности в краже и незаконном использовании персональных данных.

Впоследствии женщина узнала, что она считается причастной к организованной схеме банковского мошенничества. Следователи, работавшие над делами в апреле и мае в 2025 году, использовали программное обеспечение для распознавания лица, анализируя записи камер наблюдения. Именно эта система и определила Анджелу Липс как главную подозреваемую, несмотря на отсутствие других доказательств.

В полиции Вест-Фарго объяснили, что технология искусственного интеллекта «определила потенциальную подозреваемую с чертами лица, похожими на черты Анжелы Липс», и этого, вероятно, оказалось достаточно для ее задержания.

«Если у вас есть только результаты распознавания лица, я бы, наверное, хотел исследовать дело немного глубже», — заявил адвокат женщины в комментарии WDAY News.

После более чем трех месяцев заключения в Теннесси в конце октября в 2025 году Липс перевезли на самолете в Северную Дакоту, где ее снова поместили под стражу. Основанием стало то, что система искусственного интеллекта определила схожесть ее внешности — в частности черты лица, типа фигуры и прически — с реальной подозреваемой.

Только 23 декабря детектив, прокурор и судья, выдавший ордер, согласились снять обвинения без предупреждения для дальнейшего расследования. На тот момент адвокат уже предоставил банковские выписки, которые подтверждали: во время совершения преступлений Анджела находилась в более чем 1600 км от места событий — в Теннесси.

Женщину освободили накануне Рождества, однако без всяких извинений. Она очутилась в чужом штате без возможности самостоятельно вернуться домой. Ее адвокат оплатил отель и питание на праздники, а затем помощь с перелетом предоставила одна из некоммерческих организаций.

Кроме моральной травмы и унижения Анджела Липс потеряла дом и домашних животных из-за невозможности оплачивать счета во время заключения. В настоящее время ее адвокаты рассматривают возможность подачи иска о нарушении гражданских прав.

Сама женщина говорит, что просто радуется завершению этого ужаса.

"Я просто рада, что все закончилось", - сказала она. "Я никогда не вернусь в Северную Дакоту".

