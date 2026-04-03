В Украине из-за войны фиксируют рост смертельной болезни для людей: подробности

Из-за последствий полномасштабной войны в Украине фиксируют тревожную динамику заболеваемости бешенством. Только за первые два месяца 2026 года уже зарегистрирован один летальный случай среди людей, тогда как количество обращений из-за укусов животных продолжает расти.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Война и статистика: почему ситуация ухудшается

Сообщается, что боевые действия привели к росту числа заброшенных животных и ограничили возможности для массовой вакцинации дикой фауны. В результате дикие звери чаще мигрируют в населенные пункты в поисках пищи, особенно весной.

Статистика обращений за помощью через контакты с потенциально инфицированными животными демонстрирует стабильный рост:

2023 год: 1 845 обращений;

2024 год: 2507 обращений;

2025 год: 2 531 обращение.

Бешенство остается абсолютно смертельным после появления первых симптомов. За последние три года в Украине все зафиксированные случаи заболевания среди людей завершились летально.

Как происходит заражение?

Бешенство — это вирусное поражение центральной нервной системы. Вирус передается через слюну больного животного (собак, кошек, лис, летучих мышей и т.п.) в следующих случаях:

Непосредственный укус.

Нанесение царапин.

Попадание слюны на слизистые (глаза, рот) или поврежденную кожу.

Что делать, если подозреваете у себя заражение?

Если вы имели контакт с диким или подозрительным животным, действовать нужно немедленно. Время — это главный фактор спасения:

Промывка. Немедленно промойте контактную проточную воду с мылом в течение 15 минут. Дезинфекция. Обработайте края раны антисептиком (70% спирт или 5% раствор йода). Медицинская помощь. Как можно скорее обратитесь в травмпункт. Только врач может оценить степень риска. Вакцинация. Если назначен курс прививок (5 доз в течение 28 дней), его необходимо пройти полностью.

Найти ближайший пункт вакцинации можно по ссылке. В случае отказа в прививке обращайтесь на горячую линию Минздрава: 0800505201.

Как минимизировать риски?

Специалисты призывают избегать каких-либо контактов с дикими или беспризорными животными: не кормите их и не пытайтесь гладить. Владельцам домашних любимцев необходимо обеспечить их регулярную вакцинацию против бешенства и не допускать контактов с дикими зверями.

Напомним, бешенство на 100% смертельно после появления первых клинических симптомов, но его можно на 100% предотвратить, если вовремя обратиться к врачу.