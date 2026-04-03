В Україні через війну фіксують зростання смертельної хвороби для людей: подробиці

Лікарня

Реклама

Через наслідки повномасштабної війни в Україні фіксують тривожну динаміку захворюваності на сказ. Тільки за перші два місяці 2026 року вже зареєстровано один летальний випадок серед людей, тоді як кількість звернень через укуси тварин продовжує невпинно зростати.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Війна та статистика: чому ситуація погіршується

Повідомляється, що бойові дії спричинили зростання кількості покинутих тварин та обмежили можливості для масової вакцинації дикої фауни. У результаті дикі звірі частіше мігрують до населених пунктів у пошуках їжі, особливо навесні.

Реклама

Статистика звернень по медичну допомогу через контакти з потенційно інфікованими тваринами демонструє стабільне зростання:

2023 рік: 1 845 звернень;

2024 рік: 2 507 звернень;

2025 рік: 2 531 звернення.

Сказ залишається абсолютно смертельним після появи перших симптомів. За останні три роки в Україні всі зафіксовані випадки захворювання серед людей завершилися летально.

Як відбувається зараження?

Сказ — це вірусне ураження центральної нервової системи. Вірус передається через слину хворої тварини (собак, котів, лисиць, кажанів тощо) у таких випадках:

Безпосередній укус.

Нанесення подряпин.

Потрапляння слини на слизові оболонки (очі, рот) або пошкоджену шкіру.

Що робити, якщо підозрюєте у себе зараження?

Якщо ви мали контакт із дикою або підозрілою твариною, діяти потрібно негайно. Час — це головний фактор порятунку:

Реклама

Промивання. Негайно промийте місце контакту проточною водою з милом протягом 15 хвилин. Дезінфекція. Обробіть краї рани антисептиком (70% спирт або 5% розчин йоду). Медична допомога. Якомога швидше зверніться до травмпункту. Лише лікар може оцінити ступінь ризику. Вакцинація. Якщо призначено курс щеплень (5 доз протягом 28 днів), його необхідно пройти повністю.

Знайти найближчий пункт вакцинації можна за посиланням. У разі відмови у щепленні звертайтеся на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201.

Як мінімізувати ризики?

Фахівці закликають уникати будь-яких контактів із дикими чи безпритульними тваринами: не годуйте їх та не намагайтеся гладити. Власникам домашніх улюбленців необхідно забезпечити їх регулярну вакцинацію проти сказу та не допускати їхніх контактів із дикими звірами.

Нагадаємо, сказ на 100% смертельний після появи перших клінічних симптомів, але йому можна на 100% запобігти, якщо вчасно звернутися до лікаря.