Не робіть так: Андре Тан назвав невдалі поєднання речей, які дешевлять образ

Дизайнер розповів, які поєднання варто уникати, щоб бути стильною і витонченою.

Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Темний верх + темний низ

Наприклад, темний низ з чорним, темно-зеленим або коричневим верхом мають похмурий вигляд. Щоб образ був цікавішим і «дорожчим», додайте аксесуари або обирайте більш світлі кольори.

Відсутність об’єму

Лонгсліви або водолазки по фігурі з обтислими джинсами створюють «плаский» образ. Щоб мати дорогий вигляд, експериментуйте з фактурами, посадженням і взуттям.

Спідниця не закриває край ботильйонів

Якщо ваша спідниця не закриває ботильйони, це додає зайвих кілограмів і робить образ негармонійним. Просто обирайте відповідну довжину спідниці або замініть ботильйони на туфлі чи чоботи.

