Не робіть так: Андре Тан назвав невдалі поєднання речей, які дешевлять образ
Дизайнер розповів, які поєднання варто уникати, щоб бути стильною і витонченою.
Темний верх + темний низ
Наприклад, темний низ з чорним, темно-зеленим або коричневим верхом мають похмурий вигляд. Щоб образ був цікавішим і «дорожчим», додайте аксесуари або обирайте більш світлі кольори.
Відсутність об’єму
Лонгсліви або водолазки по фігурі з обтислими джинсами створюють «плаский» образ. Щоб мати дорогий вигляд, експериментуйте з фактурами, посадженням і взуттям.
Спідниця не закриває край ботильйонів
Якщо ваша спідниця не закриває ботильйони, це додає зайвих кілограмів і робить образ негармонійним. Просто обирайте відповідну довжину спідниці або замініть ботильйони на туфлі чи чоботи.