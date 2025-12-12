Сюрприз из 1930-х: супруги нашли тайную комнату во время ремонта

За фальштиной нашли скрытую дверь в комнату, которой не было на плане

Когда люди покупают старый дом , они часто готовятся к сюрпризам — прогнившим трубам или проблемам с проводкой. Но Мэй и ее муж, купившие дом 1930-х годов в Гааге, нашли намного интереснее — целую «лишнюю» комнату.

Об этом пишет Newsweek.

Ремонт вслепую

Пара приобрела дом с намерением восстановить его исторический облик. Предыдущие владельцы сдавали жилье в аренду и зашили все подлинные детали 30-х годов дешевым гипсокартоном. Ситуация усугублялась тем, что в городских архивах не сохранилось никаких чертежей первоначальной планировки.

«Нам пришлось открывать почти каждую стену, чтобы увидеть, что является структурным элементом, а какие стены несущими», — рассказала Мэй.

Луч фонарика

Именно при демонтаже произошла неожиданность. Когда муж Мэй снимал гипсокартон, он заметил странную щель в углу.

«Посветив фонариком, мы поняли, что это скрытая дверь – мы действительно не могли поверить своим глазам», – вспоминает женщина.

Сдернув обшивку, они увидели старую, ветхую дверь, которая была кем-то бережно спрятана за фальшстиной.

Что было внутри

За дверью оказалась полноценная ванная, о которой новые владельцы даже не подозревали. Хотя сама дверь уже не подлежала реставрации, эта находка открыла супругам глаза на опасную проблему дома.

«Мы не уверены, почему ее закрыли, но ванна на этаже выше, расположенная прямо над этой комнатой, оказалась почти без должной опоры. Возможно, они знали об этом и просто избегали ремонта», — предполагает Мэй.

Теперь, когда тайна раскрыта, пар может не только увеличить полезную площадь своего дома, но и укрепить конструкцию, избежав возможного обвала ванны со второго этажа.

«Мы до сих пор в шоке, потому что это была такая неожиданная находка. Теперь мы шутим, что, возможно, нас ждут и другие скрытые сюрпризы», — говорит владелица.

