Женщина купила дом и обнаружила под полом то, что удивило всю Сеть (видео)

24-летняя Элла Симс переехала в свое новое здание 15 сентября. Уже через неделю, обследуя пол у входной двери, она наткнулась на то, чего не могла предсказать — лужу воды под полом.

Об этом пишет Newsweek.

«Сначала я не очень переживала, потому что знала о проблемах с влажностью по результатам обследования и даже получила благодаря этому скидку на дом. Когда снизу начали взлетать мухи, я начала немного паниковать. Я волновалась, что под моей лестницей может быть место преступления или мертвое животное», — рассказала Симс изданию.

Свое открытие девушка опубликовала в видео на TikTok, набравшем более 600 тысяч просмотров. На кадрах видно, как они снимают старый пол, под которым открывается темный бассейн. В описании видео она в шутку написала: «Подожди, пока увидишь мой бассейн».

Столкнувшись с неожиданностью, Элла сначала отреагировала смехом: «Моей реакцией был смех, потому что я не знала, что еще делать. Приблизительно через 10 минут я осознала реальность и начала гуглить, что это может быть».

Хотя точное происхождение полости под полом неизвестно, пользователи соцсетей и эксперты выдвинули несколько предположений. Специалисты по наследию отмечают, что многие здания викторианской и эдвардианской эпох имели подземные угольные хранилища или желоба. Если эти просторы впоследствии блокировали и забывали, они могли затапливаться.

Реакция соцсетей

Видео быстро стало вирусным, а пользователи делились своими теориями и шутками. Некоторые комментаторы предлагали просто игнорировать проблему: «Просто положите ковер назад. Это проблема завтрашнего дня».

Другие шутили: «О Боже, какой же бассейн» или говорили: «Итак, у вас есть дыра в пропасть». Некоторые даже советовали Симсу немедленно переехать.

Несмотря на шокирующую находку, Элла Симс настроена оптимистично.

«Мой абсолютный приоритет — избавиться от мух, потому что их действительно сотни», — сказала она,

Также добавил, что это не единственная проблема в доме: «Мне также нужно заменить потолки и избавиться от тараканов. Но я не собираюсь идти, как некоторые предлагали».

Это не первый случай таких удивительных открытий. Ранее семья в Северной Каролине была поражена, обнаружив бассейн под своей гостиной, а другой домовладелец в Великобритании обнаружил в подвале угольный желоб длиной 30 футов.

