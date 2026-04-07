Камерун сообщил о потерях среди своих граждан на войне в Украине: детали

Африканцы в армии РФ / © The Guardian

Власти Камеруна официально подтвердили гибель 16 своих граждан, участвовавших в войне против Украины на стороне России.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны, направившее соответствующий меморандум в Россию, передает The Independent.

В ведомстве отметили, что в настоящее время предпринимаются необходимые меры для информирования семей погибших.

Кроме того, родственников еще шести граждан Камеруна, находящихся в России, пригласили на отдельную встречу с дипломатами для обсуждения «срочных вопросов».

Сообщение появилось на фоне более обширных данных об участии иностранцев в войне. По информации СМИ, граждан африканских стран, в частности Кении и Нигерии, вербуют или вводят в заблуждение для участия в боевых действиях на стороне РФ.

Ранее сообщалось, что власти Ганы обратились в Россию с требованием остановить вербовку своих граждан в российскую армию после того, как была подтверждена гибель 55 ганцев.

Мы также информировали, что около тысячи граждан Кении были незаконно завербованы для участия в боевых действиях на стороне России в войне против Украины.