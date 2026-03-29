Март может стать "черным месяцем" для россиян на фронте: детали от Минобороны

В Минобороны сообщили, что с фронта ежедневно поступают видеоподтверждения, где российская пехота прибегает к самоуничтожению. Чаще это случается после ранений, полученных в результате атак беспилотников, или в условиях полного окружения украинскими дронами.

Об этом сообщает министр обороны Михаил Фёдоров.

Дата публикации 16:24, 29.03.26

Федоров отмечает, что такое поведение является следствием решений, принимаемых в военно-политическом руководстве РФ. В частности, российская пропаганда убеждает в «контроле ситуации и превосходстве», однако реальная картина на поле боя существенно отличается.

"Неподготовленные люди, отсутствие шансов на эвакуацию и постоянное давление дронов", - пояснил он.

Кроме этого, по данным министра, российское командование фактически запрещает военным сдаваться в плен, продвигая нарратив о том, что "лучше умереть сразу". В то же время, украинская сторона регулярно проводит обмены пленными, что дает шанс на выживание.

"Россия забирает у своих граждан право на жизнь", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что потери русской армии продолжают стремительно расти.

«Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян. Динамика поражения свидетельствует, что благодаря украинским Силам обороны потери врага превысят 30 000 тяжелораненых и убитых», — акцентировал Федоров.

В то же время, достижение отметки в 50 000 потерь в месяц может иметь для российской армии катастрофические последствия. В Минобороны также намекнули на возможные дополнительные решения по усилению этой динамики.

«Возможно, предложить насчитывать 12 ебаллов (сейчас столько же за уничтоженного) подразделения, в чьей полосе оккупант совершил самоуничтожение, при наличии видеоподтверждения?», — иронически завершил Федоров.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за сутки 28 марта ликвидировано около 1300 российских военных. Общие потери РФ с начала полномасштабной войны достигли примерно 1294470 человек. Также уничтожено значительное количество техники, в том числе танки, бронемашины, артсистемы, беспилотники. В целом темпы утрат для РФ на фронте остаются очень высокими.