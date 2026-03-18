Кремль / © Pixabay

Реклама

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу признал, что украинские удары по территории РФ стали системными и значительно эффективнее. Речь идет не только о приграничных областях, но и о глубоком тылу, включая Уральский регион.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По словам Шойгу, количество ударов по российской инфраструктуре резко возросло за последний год.

Реклама

«Количество украинских авиаударов по инфраструктуре на территории всех субъектов Российской Федерации увеличилось почти в четыре раза к 2025 году — до 23 000 против 6200 в 2024», — говорится в материале.

Речь идет как об атаках беспилотников, так и о ракетных ударах, которые все чаще достигают стратегических объектов.

Урал больше не тыл

Отдельно Шойгу обратил внимание на расширение географии ударов.

«Украинские силы получили возможность наносить авиаудары по целям в Уральском регионе, и этот регион теперь находится в зоне непосредственной угрозы», — подчеркнул он.

Реклама

Это значит, что война фактически выходит за пределы традиционной линии фронта и затрагивает ключевые промышленные центры России.

Кремль признает, что ситуация меняется и становится все сложнее.

«Ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», — заявил Шойгу.

По его словам, скорость развития новых технологий и методов ведения войны делает угрозу еще более масштабной.

Реклама

Шойгу также увязал рост угроз с международной ситуацией. Он отметил, что события на Ближнем Востоке могут усилить риски атак на российскую критическую инфраструктуру, в том числе из-за угрозы террористических действий.

Аналитики подчеркивают, что такие заявления нетипичны для российских властей, которые раньше пытались преуменьшать масштабы украинских ударов. Признание их эффективности свидетельствует об изменении риторики и, возможно, информационной политики.

В отчете Института изучения войны отмечается, что подобные заявления могут являться частью более широкой стратегии. Речь идет о возможном формировании информационного фона для будущих решений, в частности, по мобилизации или усилению контроля внутри страны.

Также не исключается продолжение масштабных отключений интернета, уже наблюдаемых в отдельных регионах.

Реклама

К слову, Шойгу во время выездного совещания в Екатеринбурге публично признал, что из-за стремительного развития украинских дистанционных технологий ни один регион России больше не может считаться безопасным.

По его словам, ранее территория Урала считалась полностью защищенной от воздушных атак со стороны Украины благодаря своему географическому расположению. Однако сейчас этот регион находится в зоне непосредственной опасности, что заставляет российское руководство экстренно пересматривать меры по защите стратегических объектов.

Шойгу подчеркнул, что именно на Урале сосредоточена основа экономической безопасности и обороноспособности страны-агрессора. В этом регионе расположены:

предприятия оборонно-промышленного комплекса;

ключевые объекты энергетики и химической индустрии;

крупнейшие нефтяные и газовые месторождения;

разветвленная транспортная инфраструктура (крупные железнодорожные узлы и федеральные автодороги).

Секретарь Совета безопасности РФ констатировал, что выведение этой инфраструктуры из строя способно не только нанести колоссальный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций и нарушить критические цепи поставок, обеспечивающих российские оккупационные войска.

Реклама

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 18 марта 2026 г. общие боевые потери российской армии с начала полномасштабной войны ориентировочно достигли 1 282 570 человек.

Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали или ранили еще 1710 окупантов. Кроме того, за сутки были уничтожены десятки единиц вражеской техники, в том числе 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 1189 БПЛА оперативно-тактического уровня и 230 единиц автомобильной техники.

Также Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров территории на Александровском и Гуляйпольском направлениях, взяв под огневой контроль стратегическую логистику россиян. В ответ враг опрокидывает на юг резервы и специальные подразделения беспилотников.

В то же время, самой критической остается ситуация на Донетчине: оккупанты массированно штурмуют Покровское и Константиновское направления (зафиксировано 57 и 36 атак соответственно), применяя тактику тотального уничтожения инфраструктуры тяжелыми авиабомбами. Вместо этого у Купянска русское наступление существенно затормозило весеннее половодье.

Реклама

В целом интенсивные бои продолжаются по всей линии фронта (217 боеприкосновений в сутки). По официальным данным Генштаба и заявлению президента Украины, общие потери армии РФ уже превысили 1,28 миллиона человек, из которых почти 100 тысяч окупантов было ликвидировано только за последние три месяца.