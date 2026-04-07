Состояние Мирчи Луческу остается критическим: врачи предоставили новую информацию о его здоровье

Мирча Луческу / © Associated Press

Состояние здоровья выдающегося румынского тренера Мирчи Луческу, который в конце марта был экстренно госпитализирован, остается критическим.

Как сообщает GSP, 7 апреля 80-летний специалист прошел комплексное КТ-обследование, выявившее у него два смертельно опасных заболевания сердца — многочисленные признаки ишемических церебральных инсультов и воспаление легочной тромбоэмболии.

Тромбоэмболия может привести к блокированию кровотока в легкие, из-за чего они лишаются кислорода, необходимого для функционирования. Ишемические инсульты случаются, когда тромб блокирует мозговые артерии, что прерывает оксигенацию мозга.

"При этих условиях я не думаю, что процедуру установки системы механической сердечной поддержки можно применять", — сказал невролог больницы.

Напомним, Мирчу госпитализировали 29 марта, он потерял сознание во время технического совещания перед утренней тренировкой сборной Румынии за несколько дней до товарищеского матча со Словакией. После оказания медиками первой помощи его доставили в одну из больниц Бухареста.

Сообщалось, что тренеру установят дефибриллятор для регулирования ритма сердцебиения.

26 марта сборная Румынии под руководством Луческу в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 проиграла Турции (0:1), потеряв шансы попасть на Мундиаль.

2 апреля было объявлено, что Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии.

5 апреля сообщалось, что состояние здоровья Луческу ухудшилось. Мирчу срочно перевели в отделение интенсивной терапии.

Румынский журналист Эммануэль Рошу также сообщил, что Луческу ввели в состояние искусственной комы.

Мирча во второй раз в карьере возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Впервые он тренировал румынскую национальную команду на старте своей тренерской карьеры — с 1981 по 1986 год.

Предыдущим местом работы Луческу было киевское "Динамо", которое он возглавлял с лета 2020 по ноябрь 2023 года. Уже в дебютном сезоне Мирча выиграл с киевлянами чемпионат и Кубок Украины, а также вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

С 2004 по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого "Шахтера". С "горняками" румын выиграл 22 трофея: 8 раз становился победителем чемпионата Украины, шесть — национального кубка, семь — Суперкубка Украины, а в сезоне-2008/09 завоевал Кубок УЕФА.