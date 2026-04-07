Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
По данным суперкомпьютера Opta, самые высокие шансы завоевать трофей имеет "Арсенал".
Суперкомпьютер компании Opta представил собственный рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов-2025/26.
По данным источника, главным фаворитом самого престижного евротурнира является лондонский "Арсенал". Шансы "канониров" завоевать трофей оценили в 27,96%.
Далее в списке претендентов на триумф в Лиге чемпионов расположились мюнхенская Бавария (20,88%), каталонская Барселона (17,39%) и французский ПСЖ (11,56%).
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 7/8 и 14/15 апреля. Сильнейшего будут определять в парах Реал" Мадрид — "Бавария", "Спортинг" — "Арсенал", "Барселона" — "Атлетико" и ПСЖ — "Ливерпуль".
Шансы на победу в Лиге чемпионов по версии суперкомпьютера Opta
"Арсенал" (Англия) — 27,96%
"Бавария" (Германия) — 20,88%
"Барселона" (Испания) — 17,39%
ПСЖ (Франция) — 11,56%
"Реал" Мадрид (Испания) — 8,97%
"Ливерпуль" (Англия) — 6,52%
"Атлетико" Мадрид (Испания) — 3,66%
"Спортинг" (Португалия) — 3,06%
Сетка плей-офф Лиги чемпионов
Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.