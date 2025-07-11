Російська ППО накрила "дружнім вогнем" пасажирський літак у "Шереметьєво"

Boeing / © Associated Press

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Під удар засобів ППО РФ потрапив рейс AFL1845 «Аерофлоту». Літак Boeing 737-800 міг потрапити під удар комплексу «Панцир». Розрахунок, ймовірно, переплутав Boeing з БпЛА.

Про це йдеться у Телеграм російського журналіста Олександра Невзорова.

Згідно з даними Невзорова, інцидент відбувся в ніч проти 11 липня о 0:20. Борт прямував з Мінська до Москви і під час приземлення отримав пошкодження через дії комплексу ППО.

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Журналіст посилався на власні неназвані джерела, які розповіли про надзвичайну подію та надали аудіозапис. На записі чути, як чоловічий голос повторює, що летить пасажирський літак.

На порталі flightaware є інформація про рейс AFL1845 «Аерофлоту». Вказується, що літак вилетів з Мінська о 23:27 (за московським часом) 10 липня і приземлився у Москві о 00:36. Також є карта польоту, на якій не помітно нічого незвичного.

Раніше повідомлялося, що вночі низка областей Росії перебувала під атакою дронів. Зокрема, неспокійно було у Московській області. Аеропорт «Пулково» тимчасово припинив свою роботу через атаку.

Нагадаємо, що російські окупанти час від часу збивають свої власні військові літаки та вертольоти, що може пояснюватись так званим «дружнім вогнем». Зокрема, пабліки повідомили, що російські війська збили власний вертоліт Мі-8МТВ-5. Екіпаж загинув.

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