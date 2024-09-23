В Омську на місцевій авіабазі підлітки спалили гелікоптер Мі-8 — росЗМІ

У російському Омську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8 на місцевій авіабазі — за це їм обіцяли винагороду у 20 тисяч доларів.

Про це повідомив російський Telegram-канал BAZA.

Згідно з інформацією, підлітки проникли на базу ввечері 21 вересня, кинули пляшку із запальною сумішшю у гелікоптер і втекли. Проте незабаром їх затримали.

Виявилося, паліям було по 16 років. Вони розповіли, що отримали завдання спалити гелікоптер через Telegram і їм обіцяли велику суму, але грошей вони так і не побачили.

В російському Омську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8 на авіабазі

Нагадаємо, в місті Ноябрськ двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8. Вони проникли на майданчик аеропорту, облили вертоліт горючою рідиною і підпалили його. Внаслідок вибуху хлопці дістали опіки і викликали швидку. Гелікоптер згорів майже повністю, залишившись лише з хвостом.

Читайте також: