Провидица сделала 5 жутких прогнозов на остаток 2026 года

Провидица сделала предсказание на 2026 год

Известная экстрасенска из американского штата Миссисипи Джилл М. Джексон сделала пять жутких прогнозов на остаток 2026 года. Она известна тем, что точно предсказала землетрясения, которые уже произошли в начале этого года.

Об этом сообщает Mirror.

Издание отмечает, что в конце прошлого года провидица предсказала, что землетрясения поразят западное побережье США и Азию. И действительно Геологическая служба США зафиксировала более 100 землетрясений магнитудой 4,5 балла, большинство из которых произошло в азиатских странах.

Вот какие предсказания сделала экстрасенска на остаток этого года, после того как начался военный конфликт на Ближнем Востоке.

Распространение конфликта

Джилл, которую дважды называли «Экстрасенсом года», предупредила, что действия Америки на Ближнем Востоке будут иметь последствия на внутренней территории.

Она сказала: «Я действительно чувствую эскалацию этого конфликта, и я действительно чувствую, что существует большой потенциал для мести на территории США. Я бы очень призвала вас прислушаться к собственной интуиции».

Прогресс искусственного интеллекта

Провидица предупредила о значительных изменениях в развитии искусственного интеллекта, который будет влиять на экономику и заменит людей в некоторых профессиях.

«Я вижу продвижение вокруг искусственного интеллекта и цифровой валюты, и я вижу много изменений относительно рабочих мест в секторах, где искусственный интеллект может занять эти места», — сказала она.

Джилл добавила, что эти изменения будут происходить в течение следующих нескольких лет.

Распространение землетрясений

После успеха в сейсмических прогнозах в начале года Джилл предсказала еще больше землетрясений для Азии, а также для Америки.

«Я вижу очень значительное увеличение сейсмической активности. Мне сообщают о Японии, Индонезии и западном побережье Соединенных Штатов… А также мне показывают возможности для некоторых людей на восточном побережье», — сказала она.

Религиозное откровение

Джилл также предусмотрела возможную утечку информации из Ватикана, но не уточнила, чего именно она будет касаться.

«Я чувствую, что мы услышим некоторые новости из Ватикана… Есть что-то, что будет вытекать или раскрываться в отношении Ватикана, какое-то раскрытие информации», — сказала она.

Раскрытие информации об НЛО

В последнем прогнозе провидица утверждала, что адмистрация президента США Дональда Трампа создает условия для появления фейковых новостей об инопланетянах.

«Администрация [Трампа] делает некоторые намеки относительно раскрытия информации [об НЛО]. Однако, я призываю использовать собственную интуицию в этой сфере, потому что когда эта администрация что-то раскрывает, в этом есть как слой правды, так и слои манипуляций».

По ее словам, администрация Трампа «готовит почву для фальшивого вторжения инопланетян».

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году правительство США может обнародовать настоящие доказательства инопланетной активности. К такому шагу американские власти могут побудить показания информированных лиц, политическое давление и обновленные законы.

Раскрытие данных об НЛО может вызвать онтологический шок, то есть глубокое потрясение, вызванное внезапным крахом привычных представлений о реальности, идентичности или устройстве мира.