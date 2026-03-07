Спасенный из-под обстрелов белый тигр Алекс наконец-то прибыл в Британию

Белый тигр Алекс наконец-то добрался до безопасного дома / Иллюстративное изображение

Редкий белый тигр Алекс, которого украинские военные и волонтеры спасли из-под обстрелов в Харьковской области, наконец получил безопасный дом. После длительной задержки и сложной поездки протяженностью 2500 километров хищника успешно эвакуировали в Линкольнширский парк дикой природы в Великобритании.

Об этом пишет BBC .

Директор британского парка Стив Николс рассказал, что военные обнаружили Алекса в июне 2024 года во дворе жилого дома в зоне активных боевых действий. Тогда животное было почти мертвым: тигр страдал от сильного обезвоживания, истощения и был заражен паразитами. По прибытии в Британию он был очень уставшим и раздраженным, но удивительно быстро начал адаптироваться к новым условиям.

Сейчас хищник находится в абсолютном комфорте. В Центре спасения диких животных также подтвердили , что их подопечный наконец-то может спокойно спать без ужасных звуков взрывов, которые раньше провоцировали у него сильный стресс и обострение хронических болезней.

«У него самая лучшая еда, которую когда-либо ела. Ему совершенно комфортно. Вокруг тишина и покой. И хотя мы не думаем, что у тигров такие эмоции, но он выглядит благодарным», — рассказал Стив Николс.

В ближайшие три-четыре недели Алекс будет проходить адаптацию в закрытом вольере подальше от посетителей, чтобы специалисты могли оценить его характер. Если тигр окажется приверженным компании других животных, его впоследствии могут познакомить с местной тигрицей Саджибой.

Напомним, эвакуация Алекса значительно затянулась из-за технических проблем . Долгое время зоозащитники не могли получить размер специальной клетки для его безопасной транспортировки. Поэтому хищник, чье состояние разрешал переезд еще в прошлом году, был вынужден зимовать во временном бетонном вольере под Киевом. Украинские волонтеры делали все возможное, чтобы животное не замерзло, пока согласовывались все детали поездки.