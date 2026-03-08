Цены на топливо 8 марта: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС

АЗС / © Pixabay

По состоянию на 8 марта ситуация на украинском рынке горюче-смазочных материалов остается стабильной. Автозаправочные станции не стали пересматривать ценники в праздничный день, сохранив стоимость топлива на уровне предыдущих суток.

Об этом сообщают «Новости.LIVE».

Водители, планирующие заправить свои транспортные средства бензином марки А-95, сегодня будут наблюдать привычные цифры на стелах АЗС. В зависимости от сети заправок и региона стоимость одного литра 95-го бензина колеблется в диапазоне от 70,99 до 73,99 гривны.

Стоимость дизельного горючего осталась постоянной, и сейчас операторы рынка предлагают его по цене от 73,99 до 76,99 гривны за литр.

Для автовладельцев, чьи машины оборудованы газобаллонным оборудованием, ценовая политика тоже не изменилась. Средняя стоимость автомобильного газа на украинских заправках на 8 марта держится на отметке около 42 гривен за литр.

Рост цен на топливо в Украине — последние новости

Напомним, что в Украине за последние дни стоимость бензина внезапно взлетела. Также резко подорожал газ: цены за несколько дней взлетели более чем на 20%.

Тем временем глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал топливные компании не поднимать цены на бензин.