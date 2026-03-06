Цены на горючее "взлетят" еще больше: эксперт рассказал, чего ожидать украинским водителям

Горючее / © ТСН.ua

На следующей неделе ценники на украинских заправках могут продемонстрировать резкий рост. Стоимость литра дизельного горючего рискует достичь отметки 75-80 гривен, а бензина — 72-77 гривен. Главной причиной такой динамики является глобальный логистический кризис на Ближнем Востоке.

Об этом рассказал основатель группы компаний Prime и топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Он отмечает, что ключевым фактором подорожания является блокировка стратегически важной для транспортировки нефти по Ормузскому проливу. Ситуация может стабилизироваться только при полноценном восстановлении судоходства.

Аналитик объяснил действующий на сегодня механизм ценообразования. По его словам, закупочная цена в Измаиле составляет 64 гривны за литр дизельного горючего и 62 гривны за литр бензина.

«Из-за роста котировок газойля стоимость будет расти еще несколько дней и достигнет, по моим подсчетам, 66 гривен. А есть еще наценка и другое, то есть рабочая цена будет где-то 67-69 гривен за литр. Это себестоимость. Обычно, когда я рассчитываю цену на ОККО и WOG, то в базовую цену добавляю еще 15 гривен», — подчеркнул эксперт.

Поскольку вопрос стоимости топлива является социально чувствительным, сети АЗС постараются минимизировать резкий и одномоментный рост цифр на информационных стелах. В то же время компании прибегнут к скрытому повышению из-за отмены программ лояльности.

«Думаю, после того как они в пятницу дорожат скидками, а в субботу сразу бросят 2-3 гривны, или в понедельник будет хороший скачок цен сразу за несколько дней», — прогнозирует Леушкин.

Что может остановить рост стоимости горючего

Единственным фактором, способным преломить ценовой тренд, эксперт считает политическое вмешательство Соединенных Штатов. Если американское руководство, в том числе президент или другие чиновники, официально объявят о разблокировании Ормузского пролива, подорожание может прекратиться.

«Но иначе на премиальных заправках цена будет двигаться до 80 гривен за литр за дизель, и 77 гривен за литр по бензину. Это по состоянию на данный момент. На обычных АЗС цена будет на 5 гривен ниже. Потом они докрутят еще 5 гривен по итогам марта», — резюмировал аналитик.

Рост цен на топливо в Украине — последние новости

Напомним, что в Украине за последние дни стоимость бензина внезапно взлетела. Также в Украине резко подорожал газ: цены за несколько дней взлетели более чем на 20%.

Тем временем глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал топливные компании не поднимать цены на бензин.