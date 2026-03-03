Україна готова віддати перехоплювачі Близькому Сходу — Зеленський назвав умову

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до військово-технічного обміну з країнами Близького Сходу — українські дрони-перехоплювачі можуть передати партнерам в обмін на ракети ПАК-3 для систем Patriot.

Про це глава держави повідомив 3 березня під час брифінгу після засідання РНБО.

За словами Зеленського, країни регіону мають на озброєнні системи Patriot, однак стикаються з новими викликами через масовані атаки безпілотників.

«Сьогодні у них системи ППО, Patriot, ракети ПАК-3 — у них усе це є. Це важливо? Дуже важливо. Але чи це захищає від сотень „шахедів“? Ми з вами знаємо — ні. Це не працююча модель», — заявив президент.

Водночас Україна відчуває дефіцит ракет ПАК-3, які необхідні для перехоплення балістичних цілей.

«Якщо вони нам їх дадуть, ми дамо їм перехоплювачі. Це рівноцінний обмін. Безумовно, ми це зробимо», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що питання захисту повітряного простору стало для держав Близького Сходу пріоритетним.

«Безумовно, це питання у всіх номер один — як захистити небо. Ми самі живемо в цьому питанні. Просто таких масових ударів колеги з Близького Сходу ніколи не мали, слава Богу. Але тепер вони мають щось на кшталт того. Тому всіх цікавить наш досвід», — сказав глава держави.

Зеленський також повідомив про переговори з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та зазначив, що команди працюватимуть над практичною реалізацією можливого співробітництва.

Україна готова не лише до обміну озброєнням, а й до передавання досвіду у сфері організації ППО та захисту цивільної інфраструктури від масованих атак.

Також стало відомо, що президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами говорив про буферну зону Росії в напрямку Харківщини має бути з боку російської сторони, і Сили оборони мають зробити все, аби це стало можливим. Президент планує створити «санітарний кордон» на російській території, щоб назавжди убезпечити Харків від артилерійських обстрілів.