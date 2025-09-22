У мінімалістичному образі: Анджеліна Джолі в оксамитовій сукні з тонкими бретелями сяяла на червоній доріжці

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Реклама

Анджеліна Джолі сяяла на червоній доріжці перед показом фільму «Кутюр» («Couture»), що проводився в межах 73-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні. Акторка з’явилася на заході в елегантній і мінімалістичній довгій сукні на тонких бретельках з чорного оксамиту.

Це розкішне і просте вбрання вона доповнила тільки недбало розпущеним волоссям і стриманими прикрасами з діамантами, які надали загальному образу нотку гламуру.

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Сукня вирізнялася класичним кроєм і бездоганним силуетом, і саме такі вишукані моделі роками домінують у Джолі на найважливіших червоних доріжках. Однак нещодавно вона також вирішила повторити свій знаковий модний трюк — продемонструвала ногу в сукні-пальті від від бренду Gabriela Hearst на заході в Торонто. Це було незвично і сміливо, адже носила вона вбрання на голе тіло.

Реклама