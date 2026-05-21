ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
2 хв

У Литві розбився іноземний дрон з вибухівкою: чи був він українським

У Литві підтвердили падіння українського безпілотника, який залетів у повітряний простір країни та розбився в Утенському районі. У дроні виявили вибухівку, яку знешкодили на місці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
У Литві розбився український дрон

У Литві розбився український дрон / © LRT

У Литві заявили, що дрон, який залетів до країни та розбився, був українським. Міністр оборони Робертас Каунас підтвердив, що дрон, який знайшли 17 травня в Утенському районі, належав Україні.

Про це повідомляє LRT.

У Литві розбився український дрон

За словами міністра оборони Литви, український дрон увійшов у повітряний простір країни, був дезорієнтованим. Співробітники антитерористичної поліції повідомили, що в дроні була вибухівка.

«Так, це збитий з курсу український дрон. Розслідування триває», — зазначив Каунас.

Національний центр управління кризовими ситуаціями (NCMC) повідомив 17 травня ввечері про виявлення військового безпілотника. Його знайшли розбитим у полі селища Самане Утенського району.

Литовські військові не побачили цей дрон на радарах. Вибухівку, що залишилася в ударному безпілотнику, знешкодили на місці.

Протягом останнього часу українські ударні безпілотники знаходили також у Фінляндії та Латвії. Так відбувається через перенаправлення росіянами українських дронів. Через дію РЕБ вони опиняються не в Росії, а в країнах Балтії.

Учора, 20 травня, у кількох східних районах Литви та, зокрема, у Вільнюсі, оголошували повітряну тривогу через ймовірний заліт безпілотників. В укриття перейшло найвище керівництво країни.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене повідомила, що відтепер муніципалітети зобов’язані забезпечити цілодобову роботу укриттів для громадян.

Українські дрони за кордоном

У четвер, 14 травня, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала у відставку через політичну кризу та розпад коаліції. Причиною стало те, що ключовий партнер — партія «Прогресивні» — позбавив уряд підтримки після звільнення міністра оборони Андріса Спрудса.

Через демарш дев’яти депутатів Кабінет міністрів втратив парламентську більшість, а опозиція оголосила про намір висловити йому вотум недовіри. Конфлікт спалахнув на тлі інциденту 7 травня, коли кілька українських безпілотників під дією російських засобів РЕБ збилися з курсу й упали на території Латвії, спричинивши пожежу на нафтосховищі.

Голова уряду звинуватила Міноборони у повільному розгортанні систем протидії дронам і звільнила очільника відомства. У партії «Прогресивні» це рішення назвали спробою знайти «цапа-відбувайла» та залишили коаліцію, що й призвело до відставки прем’єрки за п’ять місяців до виборів.

Нагадаємо, у Греції вимагають від України вибачень та абсолютних гарантій безпеки після того, як біля популярного курортного острова Лефкада в Іонічному морі виявили морський безпілотник із вибухівкою.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що апарат безсумнівно належить Україні й становив серйозну загрозу для цивільних та круїзних суден.

Наразі Афіни не робили офіційних демаршів, оскільки очікують на висновки Генерального штабу, які згодом передадуть до Міністерства закордонних справ. Сам інцидент стався в середині травня, коли бойовий дрон, ймовірно, український Magura V3, упав біля грецького берега через втрату керування та відхилення від маршруту.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
283
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie