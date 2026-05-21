У Литві розбився іноземний дрон з вибухівкою: чи був він українським

У Литві заявили, що дрон, який залетів до країни та розбився, був українським. Міністр оборони Робертас Каунас підтвердив, що дрон, який знайшли 17 травня в Утенському районі, належав Україні.

Про це повідомляє LRT.

За словами міністра оборони Литви, український дрон увійшов у повітряний простір країни, був дезорієнтованим. Співробітники антитерористичної поліції повідомили, що в дроні була вибухівка.

«Так, це збитий з курсу український дрон. Розслідування триває», — зазначив Каунас.

Національний центр управління кризовими ситуаціями (NCMC) повідомив 17 травня ввечері про виявлення військового безпілотника. Його знайшли розбитим у полі селища Самане Утенського району.

Литовські військові не побачили цей дрон на радарах. Вибухівку, що залишилася в ударному безпілотнику, знешкодили на місці.

Протягом останнього часу українські ударні безпілотники знаходили також у Фінляндії та Латвії. Так відбувається через перенаправлення росіянами українських дронів. Через дію РЕБ вони опиняються не в Росії, а в країнах Балтії.

Учора, 20 травня, у кількох східних районах Литви та, зокрема, у Вільнюсі, оголошували повітряну тривогу через ймовірний заліт безпілотників. В укриття перейшло найвище керівництво країни.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене повідомила, що відтепер муніципалітети зобов’язані забезпечити цілодобову роботу укриттів для громадян.

Українські дрони за кордоном

У четвер, 14 травня, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала у відставку через політичну кризу та розпад коаліції. Причиною стало те, що ключовий партнер — партія «Прогресивні» — позбавив уряд підтримки після звільнення міністра оборони Андріса Спрудса.

Через демарш дев’яти депутатів Кабінет міністрів втратив парламентську більшість, а опозиція оголосила про намір висловити йому вотум недовіри. Конфлікт спалахнув на тлі інциденту 7 травня, коли кілька українських безпілотників під дією російських засобів РЕБ збилися з курсу й упали на території Латвії, спричинивши пожежу на нафтосховищі.

Голова уряду звинуватила Міноборони у повільному розгортанні систем протидії дронам і звільнила очільника відомства. У партії «Прогресивні» це рішення назвали спробою знайти «цапа-відбувайла» та залишили коаліцію, що й призвело до відставки прем’єрки за п’ять місяців до виборів.

Нагадаємо, у Греції вимагають від України вибачень та абсолютних гарантій безпеки після того, як біля популярного курортного острова Лефкада в Іонічному морі виявили морський безпілотник із вибухівкою.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що апарат безсумнівно належить Україні й становив серйозну загрозу для цивільних та круїзних суден.

Наразі Афіни не робили офіційних демаршів, оскільки очікують на висновки Генерального штабу, які згодом передадуть до Міністерства закордонних справ. Сам інцидент стався в середині травня, коли бойовий дрон, ймовірно, український Magura V3, упав біля грецького берега через втрату керування та відхилення від маршруту.

