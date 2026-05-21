В Литве разбился иностранный дрон с взрывчаткой: был ли он украинским

В Литве разбился украинский дрон

В Литве заявили, что дрон, который залетел в страну и разбился, был украинским. Министр обороны Робертас Каунас подтвердил, что дрон, найденный 17 мая в Утенском районе, принадлежал Украине.

Об этом сообщает LRT.

По словам министра обороны Литвы, украинский дрон, который вошел в воздушное пространство страны, был дезориентирован. Сотрудники антитеррористической полиции сообщили, что в дроне была взрывчатка.

«Да, это сбитый с курса украинский дрон. Расследование продолжается», — отметил Каунас.

Национальный центр управления кризисными ситуациями (NCMC) сообщил 17 мая вечером об обнаружении военного беспилотника. Его нашли разбитым в поле поселка Самане Утенского района.

Литовские военные не увидели этот дрон на радарах. Взрывчатку, оставшуюся в ударном беспилотнике, обезвредили на месте.

В последнее время украинские ударные беспилотники находили также в Финляндии и Латвии. Так случается из-за перенаправления россиянами украинских дронов. Из-за действия РЭБ они оказываются не в России, а в странах Балтии.

Вчера, 20 мая, в нескольких восточных районах Литвы и, в частности, в Вильнюсе, объявляли воздушную тревогу из-за предполагаемого залета беспилотников. В укрытие перешло высшее руководство страны.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что теперь муниципалитеты обязаны обеспечить круглосуточную работу укрытий для граждан.

Украинские дроны за границей

В четверг, 14 мая, премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку из-за политического кризиса и распада коалиции. Причиной стало то, что ключевой партнер — партия «Прогрессивные» — лишил правительство поддержки после увольнения министра обороны Андриса Спрудса.

Из-за демарша девяти депутатов Кабинет министров потерял парламентское большинство, а оппозиция объявила о намерении выразить ему вотум недоверия. Конфликт разразился на фоне инцидента 7 мая, когда несколько украинских беспилотников под действием российских средств РЭБ сбились с курса и упали на территории Латвии, что повлекло за собой пожар на нефтехранилище.

Глава правительства обвинила Минобороны в медленном развертывании систем противодействия дронам и уволила главу ведомства. В партии «Прогрессивные» это решение назвали попыткой найти «козла отпущения» и покинули коалицию, что и привело к отставке премьера за пять месяцев до выборов.

Напомним, в Греции требуют от Украины извинений и абсолютных гарантий безопасности после того, как возле популярного курортного острова Лефкада в Ионическом море был обнаружен морской беспилотник со взрывчаткой.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что аппарат, несомненно, принадлежит Украине и представлял серьезную угрозу для гражданских и круизных судов.

Афины пока не делали официальных демаршей, поскольку ожидают выводов Генерального штаба, которые впоследствии передадут Министерству иностранных дел. Сам инцидент произошел в середине мая, когда боевой дрон, вероятно, украинский Magura V3, упал у греческого берега из-за потери управления и отклонения от маршрута.

