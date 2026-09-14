Алина Гросу сделала откровенное признание о своем муже: "Выбирала по принципу"

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу сделала откровенное признание о своем муже, которого тщательно скрывает.

Не секрет, что артистка уже длительное время замужем. С весны этого года исполнительница наслаждается материнством, ведь она родила первенца. А это же у певицы поинтересовались, каким отцом является ее муж. Алина Гросу отметила, что возлюбленный — просто идеальный папа. Артистка делится, что не прогадала с выбором мужчины.

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«Просто замечательный (отец — прим. ред.). Мне кажется, я вообще выбирала себе мужа по принципу, будет ли он хорошим отцом. Поэтому я выбрала себе просто идеального отца для своего ребенка», — делится знаменитость.

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Алина Гросу с мужем и сыном / © instagram.com/alina_grosu

Также у артистки поинтересовались, планирует ли она еще рожать. Алина Гросу честно призналась, что, конечно, хотела бы стать мамой дочери. Однако, как шутит исполнительница, с «ее счастьем» она будет рожать еще сыновей.

«Конечно, хотелось бы, чтобы была следующей дочурка, но что-то, я думаю, с нашим счастьем в семье, я могу идти три раза за дочерью, но буду получать пацанов. Потому что у меня у ближайших родственников по три пацана: у всех мальчики», — шутит артистка.

Отметим, Алина Гросу своего мужа тщательно скрывает. Однако поклонники артистки уже давно выяснили, что это российский актер Роман Полянский, с которым она начала встречаться задолго до полномасштабной войны. Сама исполнительница это не подтверждает, но и не опровергает.

Напомним, недавно тренер Анита Луценко призналась, что закрутила новый роман. Спортсменка также уже показала своего возлюбленного-красавца.

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