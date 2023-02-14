В небе над Румынией зафиксировали аэростат и запустили истребители

В воздух были подняты два истребителя МиГ-21 из одной из местных авиабаз.

В Румынии система воздушного наблюдения ВВС зафиксировала в небе воздушную цель, по характеристикам похожую на аэростат. Так что в небо подняли истребители.

Об этом сообщает Hotnews со ссылкой на румынское Минобороны.

Воздушный шар был зафиксирован на высоте около 11 тыс. м над землей.

После обнаружения объекта власти Румынии применили все стандартные процедуры. Так, в воздух были подняты два истребителя МиГ-21 из одной из местных авиабаз.

"Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе около 30 минут для полного выяснения воздушной обстановки, после чего вернулись на авиабазу", – проинформировали в Минобороны Румынии.

Напомним, ранее 14 февраля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировали в воздушном пространстве Украины шары с угловыми отражателями, запущенные россиянами.

Заметим, что такие же шары и беспилотник оккупанты запустили вечером 12 февраля в небе над Днепропетровщиной. По вражескому дрону отработали украинские силы ПВО.

Добавим, что в ночь на 14 февраля нидерландские истребители F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов в воздушном пространстве Польши и сопровождали их.

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