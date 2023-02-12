В воздушном пространстве Китая был замечен неопознанный объект

В воскресенье, 12 февраля, в воздушном пространстве Китая, в районе акватории прибрежного города Жичжао (восточная провинция Шаньдун), был замечен неизвестный летающий объект.

Об этом сообщило Управление по морским делам города Циндао, пишет Global Times.

"В акватории Жичжао замечен неизвестный летающий объект, идет подготовка к тому, чтобы его сбить", — говорится в сообщении.

Местных жителей и рыбаков предупредили о возможной опасности.

Неопознанные объекты в США и Канаде

В Канаде сбили неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство страны. Приказ отдал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

ВВС США сбили в небе загадочный объект размером с автомобиль. Это был второй за неделю несанкционированный летающий объект в небе над Аляской.

4 февраля в США сбили китайский воздушный шар у побережья штата Каролина. Она пролетела над стратегическими военными объектами и очутилась над Атлантическим океаном, где ее истребители уничтожили по приказу президента Джо Байдена.

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