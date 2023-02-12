У повітряному просторі Китая помітили неопізнаний об'єкт

Невідомий об'єкт планують збити.
У неділю, 12 лютого, у повітряному просторі Китаю, в районі акваторії прибережного міста Жічжао (східна провінція Шаньдун), помітили невідомий літаючий об'єкт.
Про це повідомило Управління з морських справ міста Ціндао, пише Global Times.
"В акваторії Жічжао помічено невідомий літаючий об'єкт, йде підготовка до того, щоб його збити", - йдеться у повідомленні.
Місцевих жителів та рибаків попередили про можливу небезпеку.
Неопізнані об'єкти у США та Канаді
У Канаді збили невпізнаний об'єкт, який порушив повітряний простір країни. Наказ віддав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
ВПС США збили у небі загадковий об'єкт розміром з автомобіль. Це був другий за тиждень несанкціонований літаючий об'єкт у небі над Аляскою.
4 лютого у США збили китайську повітряну кулю біля узбережжя штату Кароліна. Вона пролетіла над стратегічними військовими об'єктами і опинилася над Атлантичним океаном, де її винищувачі знищили за наказом президента Джо Байдена.
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