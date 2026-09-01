Взорвался завод по производству марихуаны: есть погибшие, разрушены десятки зданий

Каннабис / © Associated Press

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Масштабный взрыв на предприятии по производству каннабиса в штате Оклахома (США) унес жизни двух человек и повредил более 25 зданий. Владельца завода уже арестовали по подозрению в убийстве.

Об этом пишет Futurism.

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Взрыв на заводе по производству каннабиса в городе Сенд-Спрингс произошел на прошлой неделе около 1:30 ночи. В результате очень мощного удара со здания буквально сорвало крышу, а взрывную волну почувствовали даже на расстоянии примерно 48-64 км.

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Местный житель Донован Раффин, проживающий примерно в 1,6 км от предприятия, рассказал о моменте взрыва.

«Это было примерно в 1:20, 1:25. И вдруг раздался просто огромный взрыв. Мы с женой очнулись одновременно. И как только я услышал это, проснулся… У моей кровати есть окно, поэтому я увидел вспышку», — рассказал мужчина.

Владельца предприятия по производству продукции из тетрагидроканабинола (ТГК) Райана Бассема после инцидента арестовали по подозрению в убийстве. Он не выполнил требование пожарного инспектора прекратить работу, связанную с экстракцией.

Одной из возможных причин взрыва называют использование бутана при изготовлении концентрата ТГК. В то же время, официального подтверждения этой версии пока нет.

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В каннабис-индустрии одним из распространенных методов изготовления концентрированных продуктов, в частности розина, является экстракция бутановым маслом гашиша. Во время этого процесса жидкий бутан используется как растворитель: его пропускают через растительное сырье каннабиса при температуре около -40 °C.

После контакта с растительным сырьем бутан можно испарить благодаря очень низкой температуре кипения -1,1 °C. В результате остаются каннабиноиды, растворенные в веществе. Такой способ считается относительно простым для получения концентрата каннабиса, однако применение легковоспламеняющегося бутана одновременно создает значительный риск возгорания и взрыва.

К слову, в Италии близ Рима на территории бывшего завода Simmel Difesa компании KNDS Ammo Italy произошел пожар с последующим мощным взрывом в производственном отделении прессования порохов. Возгорание и детонация охватили один из участков комплекса, производящего боеприпасы и твердое топливо.

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