Гучне звільнення і таємниці "офісів"! Де насправді Кравченко і кому загрожує до 15 років

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Головна інтрига тижня: де перебуває вже колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко та чи повернеться він в Україну після скандального звільнення Верховною Радою? Тим часом масштабна антикорупційна операція "Карфаген" викрила можливе високопосадове кришування нелегальних "офісів" – шахрайських кол-центрів із мільярдними тіньовими прибутками. Парламент ухвалив закон про сувору кримінальну відповідальність не лише для організаторів та покровителів схем, а й для звичайних операторів – відтепер їм загрожує реальний термін за ґратами. У сюжетах журналістів ТСН Олександра Романюка та Дмитра Фурдака: – Чому Кравченко виїхав до Парижа перед оголошенням підозр керівникам НАБУ та САП і що про це кажуть в Офісі президента? – Операція "Карфаген": хто в Офісі генпрокурора вже опинився в СІЗО? – Ексклюзивна сповідь колишнього працівника кол-центру: штрафи віджиманнями, культ готівкових доларів, погрози "спортіків" та 30% за кришу. – Покарання від 5 до 15 років тюрми: як новий закон саджатиме шахраїв ще до скоєння злочину.