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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Атака російських "Шахедів" по Одесі: є жертви

Жінка, яка зазнала поранення через атаку БпЛА по Одесі, померла у лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедами"

Атака "Шахедами" / © ТСН.ua

Внаслідок російської атаки “Шахедами” на Одесу , яка сталася в ніч на 16 травня, загинула жінка - вона померла сьогодні у лікарні.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Медики намагалися врятувати потерпілу, але марно. Травми виявилися несумісними з життям.

“На жаль, жінка, що постраждала вчора вночі внаслідок російської атаки, померла в лікарні. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…”, — написав він.

Раніше ми писали, що вночі 16 травня в Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки ворожого безпілотника був знищений будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова. Наразі відомо, що сам директор не постраждав.

«На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки», — йдеться у повідомленні.

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