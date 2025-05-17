Атака російських "Шахедів" по Одесі: є жертви

Атака "Шахедами" / © ТСН.ua

Реклама

Внаслідок російської атаки “Шахедами” на Одесу , яка сталася в ніч на 16 травня, загинула жінка - вона померла сьогодні у лікарні.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Медики намагалися врятувати потерпілу, але марно. Травми виявилися несумісними з життям.

Реклама

“На жаль, жінка, що постраждала вчора вночі внаслідок російської атаки, померла в лікарні. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…”, — написав він.

Раніше ми писали, що вночі 16 травня в Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки ворожого безпілотника був знищений будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова. Наразі відомо, що сам директор не постраждав.

«На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки», — йдеться у повідомленні.