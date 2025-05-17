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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Польща відреагувала на удар РФ по евакуаційному автобусі в Білопіллі

Сусідня Польща висловила співчуття родинам загиблих на Сумщині.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на автобус на Сумщині.

Атака на автобус на Сумщині. / © Суспільне

Жахливий російський удар по автобусу в Сумській області та загибель дев’яти людей свідчить про справжні наміри Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Польщі.

"Їхня загибель – одразу після мирних переговорів – викриває справжні наміри Кремля", – заявило польське відомство.

У МЗС висловили співчуття українським родинам загиблих внаслідок російської атаки на автобус поблизу Сум.

Нагадаємо, зранку 17 травня росіяни вдарили по рейсовому автобусі в Сумській області. Ударний БпЛА поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині. 

За словами президента Володимира Зеленського, росіяни вбили батька, матір і доньку, які перебували в автобусі. Окрім того, у лікарнях перебуває семеро поранених. За інформацією медиків, у людей опіки, переломи, контузії.

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