Польща відреагувала на удар РФ по евакуаційному автобусі в Білопіллі

Атака на автобус на Сумщині. / © Суспільне

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Жахливий російський удар по автобусу в Сумській області та загибель дев’яти людей свідчить про справжні наміри Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Польщі.

"Їхня загибель – одразу після мирних переговорів – викриває справжні наміри Кремля", – заявило польське відомство.

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У МЗС висловили співчуття українським родинам загиблих внаслідок російської атаки на автобус поблизу Сум.

Нагадаємо, зранку 17 травня росіяни вдарили по рейсовому автобусі в Сумській області. Ударний БпЛА поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.

За словами президента Володимира Зеленського, росіяни вбили батька, матір і доньку, які перебували в автобусі. Окрім того, у лікарнях перебуває семеро поранених. За інформацією медиків, у людей опіки, переломи, контузії.

Дата публікації 13:17, 17.05.25 Кількість переглядів 29 Люди тікали від війни, а їх убили! 9 жертв біля Білопілля! Сумщина в жалобі!