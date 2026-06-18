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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
913
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Як Макрон "переграв" Трампа на G7: що насправді сталося за зачиненими дверима і до чого тут фото Лаври

Трамп був глибоко вражений фотографіями понівеченої Києво-Печерської лаври, по якій вдарили росіяни.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Макрон, Трамп

Макрон, Трамп / © Associated Press

Французький президент Еммануель Макрон досяг несподіваного дипломатичного успіху на саміті G7. Він зумів переконати Дональда Трампа підтримати Україну у спільній підсумковій декларації.

Про це повідомляє Politico.

Що сталося на G7

Вирішальний епізод, за даними джерел, стався під час зустрічі лідерів у Франції, коли президент України Володимир Зеленський показав Трампу фотографії зруйнованого Успенського собору в Києві після російського удару. Зображення палаючої історичної святині, як стверджують учасники переговорів, справили на американського президента сильне емоційне враження.

Представники G7 вважають, що саме цей момент міг стати переломним у позиції Трампа щодо України. Один із дипломатів зазначив, що президент США «був щиро зворушений» побаченим.

Водночас ключову роль у формуванні підсумкових домовленостей відіграв саме Макрон як господар саміту. Він координував переговорний процес і вибудовував стратегію комунікації з непередбачуваним американським лідером.

Хоча спершу очікувалося, що зустріч у альпійському Евіан-ле-Бені може завершитися безрезультатно, Макрону вдалося змінити її хід і домогтися від Трампа більш чітких формулювань на підтримку Києва.

За даними джерел, ця дипломатична тактика будувалася на багаторічному досвіді взаємодії з Трампом і враховувала його підхід до світової політики, зокрема акцент на силових аргументах і практичних вигодах.

Під час вечері лідерів G7 Макрон разом з іншими учасниками намагався переконати Трампа, адаптуючи меседжі до його уявлень про баланс сил у світі. Україні при цьому відводилася роль сторони, яка утримує позиції, тоді як Росію подавали як таку, що поступово втрачає ініціативу на фронті.

«Вони всі (лідери — ред.) разом пояснили Трампу, що Зеленський перемагає, бо Росія… не може перетнути лінію фронту і навіть втрачає територію. І Росія продовжує атакувати цивільне населення, священні місця», — додав дипломат.

Дипломати зазначають, що така узгоджена комунікація могла вплинути на остаточне рішення, однак наголошують: у випадку з Трампом будь-які домовленості залишаються нестабільними й можуть змінитися вже на наступній зустрічі.

Атака на Києво-Печерську лавру — останні новини

Російські дрони «Shahed» атакували Києво-Печерську лавру, спричинивши масштабну пожежу в Успенському соборі та пошкодивши кілька історичних об’єктів. Збитки оцінюють у сотні мільйонів гривень. Під час удару було зруйновано купол із хрестом на Мазепинській вежі, а також зазнали пошкоджень фрески, розписи та частина інтер’єру храму. Водночас унікальний іконостас вдалося врятувати, попри сильну пожежу, що охопила значну площу собору після влучання дрона.

Під час масованої атаки в ніч на 15 червня російський дрон влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври, а момент удару зафіксували камери спостереження. На відео видно яскраві спалахи від влучань, після яких почалася пожежа, а уламки розлетілися територією святині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
913
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