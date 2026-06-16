ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
1 хв

Зеленський показав Трампу наслідки удару по Лаврі: як відреагував президент США

Як стверджують дипломати, Трамп засудив удар РФ по Києво-Печерській лаврі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Києво-Печерська лавра

Києво-Печерська лавра / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою США Дональдом Трампом продемонстрував фотографії наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Атака РФ выдбулася у понеділок, 15 червня. Вона спричинила значні руйнування на території історичного комплексу, що є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО та символом духовної і культурної спадщини України. Унаслідок масштабного обстрілу в різних регіонах країни загинули щонайменше 10 людей.

Удар по Лаврі викликав хвилю міжнародного обурення. Зокрема, міністр закордонних справ Франції порівняв цю атаку з можливим бомбардуванням собору Нотр-Дам у Парижі.

«Трамп висловив своє несхвалення російського удару, а інший сказав, що з психологічною точки зору показ зображень був вдалим кроком з боку Зеленського», — поынформував один із співрозмовників видання.

Раніше експертка The Conversation пояснила, чому РФ вдарила по Києво-Печерськый лаврі. Атака, наголосила вона, не була випадковістю. Росія давно докладає усіх зусиль для викорінення української релігійної ідентичності. «Бомбардування цього священного місця (Києво-Печерської лаври — ред.) демонструє невпинне прагнення Росії стерти українську історію та ідентичність», — наголосила Лаура Худ.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
367
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie