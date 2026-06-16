Зеленський показав Трампу наслідки удару по Лаврі: як відреагував президент США

Києво-Печерська лавра / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою США Дональдом Трампом продемонстрував фотографії наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Атака РФ выдбулася у понеділок, 15 червня. Вона спричинила значні руйнування на території історичного комплексу, що є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО та символом духовної і культурної спадщини України. Унаслідок масштабного обстрілу в різних регіонах країни загинули щонайменше 10 людей.

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Удар по Лаврі викликав хвилю міжнародного обурення. Зокрема, міністр закордонних справ Франції порівняв цю атаку з можливим бомбардуванням собору Нотр-Дам у Парижі.

«Трамп висловив своє несхвалення російського удару, а інший сказав, що з психологічною точки зору показ зображень був вдалим кроком з боку Зеленського», — поынформував один із співрозмовників видання.

Раніше експертка The Conversation пояснила, чому РФ вдарила по Києво-Печерськый лаврі. Атака, наголосила вона, не була випадковістю. Росія давно докладає усіх зусиль для викорінення української релігійної ідентичності. «Бомбардування цього священного місця (Києво-Печерської лаври — ред.) демонструє невпинне прагнення Росії стерти українську історію та ідентичність», — наголосила Лаура Худ.

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