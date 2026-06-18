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Росія збрехала про атаку дрона по автобусу з дітьми із Білорусі - СБУ показала документ
У документі зазначено: на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА.
Служба безпеки України викрила Росію у брехні щодо нібито «удару» українських БПЛА по автобусу із дітьми з Білорусі у Брянській області. СБУ перехопила російський документ, який це заперечує.
Відповідний документ опублікувала пресслужба СБУ.
У відомстві зазначили, що йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Государственного казенного учреждения Брянской области „Безопасный регион“. У зведенні вказано, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА.
Зокрема, у перехопленій довідці повідомляється, що:
так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПЛА в районі інциденту;
наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;
крім цього, черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.
В СБУ запевняють, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф є «спецоперацією російських спецслужб». Там нагадали, що подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.
На Брянщині дрон атакував автобус з дітьми з Білорусі
У середу, 18 червня, «гауляйтер» Брянської області з українським прізвищем Єгор Ковальчук цинічно заявив, що нібито безпілотник України атакував автобус із дитячою футбольною командою з Білорусі. Начебто внаслідок удару загинула жінка та є поранені.
У Генштабі відреагували на брехливу заяву російського посадовця. Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов спростував заяву і назвав провокацію Кремля.