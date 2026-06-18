ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1246
Час на прочитання
2 хв

Росія збрехала про атаку дрона по автобусу з дітьми із Білорусі - СБУ показала документ

У документі зазначено: на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Удар дроном по дітях із Гомеля на Брянщині

Удар дроном по дітях із Гомеля на Брянщині / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Служба безпеки України викрила Росію у брехні щодо нібито «удару» українських БПЛА по автобусу із дітьми з Білорусі у Брянській області. СБУ перехопила російський документ, який це заперечує.

Відповідний документ опублікувала пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Государственного казенного учреждения Брянской области „Безопасный регион“. У зведенні вказано, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА.

Зокрема, у перехопленій довідці повідомляється, що:

  • так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПЛА в районі інциденту;

  • наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;

  • крім цього, черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.

В СБУ запевняють, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф є «спецоперацією російських спецслужб». Там нагадали, що подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.

/ © СБУ

© СБУ

На Брянщині дрон атакував автобус з дітьми з Білорусі

У середу, 18 червня, «гауляйтер» Брянської області з українським прізвищем Єгор Ковальчук цинічно заявив, що нібито безпілотник України атакував автобус із дитячою футбольною командою з Білорусі. Начебто внаслідок удару загинула жінка та є поранені.

У Генштабі відреагували на брехливу заяву російського посадовця. Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов спростував заяву і назвав провокацію Кремля.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1246
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie