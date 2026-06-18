Росія збрехала про атаку дрона по автобусу з дітьми із Білорусі - СБУ показала документ

Удар дроном по дітях із Гомеля на Брянщині / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Служба безпеки України викрила Росію у брехні щодо нібито «удару» українських БПЛА по автобусу із дітьми з Білорусі у Брянській області. СБУ перехопила російський документ, який це заперечує.

Відповідний документ опублікувала пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Государственного казенного учреждения Брянской области „Безопасный регион“. У зведенні вказано, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА.



Зокрема, у перехопленій довідці повідомляється, що:

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так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПЛА в районі інциденту;



наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;



крім цього, черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.



В СБУ запевняють, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф є «спецоперацією російських спецслужб». Там нагадали, що подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.

© СБУ

На Брянщині дрон атакував автобус з дітьми з Білорусі

У середу, 18 червня, «гауляйтер» Брянської області з українським прізвищем Єгор Ковальчук цинічно заявив, що нібито безпілотник України атакував автобус із дитячою футбольною командою з Білорусі. Начебто внаслідок удару загинула жінка та є поранені.

У Генштабі відреагували на брехливу заяву російського посадовця. Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов спростував заяву і назвав провокацію Кремля.

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