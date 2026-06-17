Трагедія у Запоріжжі: чоловік загинув в авто, прикривши дівчину тілом під час удару РФ

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У Запоріжжі під час російської атаки 30-річний чоловік загинув в автівці, прикривши дівчину тілом.

Про це повідомив у ефірі День.LIVE керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

За його словами, минулої ночі ворог атакував обласний центр, зафіксували 5 влучань. Внаслідок удару сім поранених та одна загибла людина.

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«Це тридцятилітній чоловік, він загинув в автівці, прикриваючи своїм тілом дівчину, яка також отримала поранення», — додав посадовець.

Коваленко додав, що загалом пошкоджено 9 будинків, серед яких — п’ять багатоповерхівок. Також Росія цілеспрямовано вдарила по корпусу Запорізького національного університету. Вникла пожежа, є пошкодження.



«Там розташовані ректорат, музей ЗНУ та лабораторії фізичного факультету. Там спалахнула пожежа, але рятувальники були з перших хвилин на місці влучань», — зазначив він.

Атака РФ по Україні — останні новини

У ніч проти 17 червня Росія атакувала БпЛА місто Тростянець на Сумщині, внаслідок удару постраждали чотири людини та знищено всі заправки. Влада спільно із бізнесом планує розгортання мобільних автозаправних станцій, щоб мешканці, екстрені, комунальні та інші критично важливі служби мали можливість заправити транспортні засоби.

За даними Повітряних сил, за добу Росія атакувала Україну різними типами дронів, зокрема, понад сотнею ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу «Пародія».

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