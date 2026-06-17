Трагедия в Запорожье: мужчина погиб в авто, прикрыв девушку телом во время удара РФ

Атака на Запорожье

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В Запорожье во время российской атаки 30-летний мужчина погиб в автомобиле, прикрыв девушку телом.

Об этом сообщил в эфире День.LIVE руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.

По его словам, минувшей ночью враг атаковал областной центр, зафиксировали 5 попаданий. В результате удара семь раненых и один погибший человек.

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«Это тридцатилетний мужчина, он погиб в автомобиле, прикрывая своим телом девушку, которая также получила ранения», — добавил чиновник.

Коваленко добавил, что всего повреждено 9 домов, среди которых пять многоэтажек. Россия целенаправленно ударила по корпусу Запорожского национального университета. Возник пожар, есть повреждения.

«Там расположены ректорат, музей ЗНУ и лаборатории физического факультета. Там загорелся пожар, но спасатели были с первых минут на месте попаданий», — отметил он.

Атака РФ по Украине — последние новости

В ночь на 17 июня Россия атаковала БпЛА город Тростянец на Сумщине, в результате удара пострадали четыре человека и уничтожены все заправки. Власти совместно с бизнесом планируют развертывание мобильных автозаправочных станций, чтобы жители, экстренные, коммунальные и другие критически важные службы могли заправить транспортные средства.

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По данным Воздушных сил, за сутки Россия атаковала Украину разными типами дронов, в частности, более сотни ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивных), Гербера, Италмас, дронами-имитаторами типа «Пародия».

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