Високопоставлений чиновник ЄС таємно шукав контакти з Кремлем: подробиці гучного скандалу

На саміті ЄС спалахнув гучний скандал через РФ / © Associated Press

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У Брюсселі на екстреному саміті лідерів Європейського Союзу спалахнув безпрецедентний за своєю гостротою дипломатичний скандал, який оголив глибокі внутрішні розбіжності щодо майбутнього формату переговорів з Російською Федерацією. Приводом для запеклих кулуарних суперечок стали злиті до західних ЗМІ дані про те, що оточення чинного президента Європейської ради Антоніу Кошти таємно ініціювало прямі контакти з Кремлем для встановлення каналу зв’язку.

Володимир Зеленський, виступаючи перед європейськими колегами, безапеляційно наголосив, що Європа «так чи інакше» зобов’язана бути за столом переговорів, проте суворо застеріг від хаосу та неузгоджених сепаратних контактів із Москвою, які лише тішать очільника Кремля.

Хто в ЄС виступає за негайний діалог з агресором, кого самодіяльність Кошти відверто образила та як лідери ділять між собою кулуарний вплив — у матеріалі кореспондентки «Радіо Свобода» у Брюсселі Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

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Без помічників і мобільних телефонів: секретна дискусія лідерів ЄС

У Європейському Союзі наразі немає навіть натяку на єдину, консолідовану думку щодо того, яка саме інституція чи яка конкретна країна має право говорити з Москвою про фінальне закінчення війни. Цю критичну ситуацію не змогла прояснити навіть тривала, виснажлива та емоційна дискусія лідерів на засіданні у Брюсселі. Напруженість у залі була настільки сильною, що для обговорення цієї чутливої теми глави держав пішли на безпрецедентний крок — повністю виставили з зали всіх своїх помічників, радників і дипломатів, а також здали мобільні телефони, щоб уникнути будь-яких витоків інформації. Проте кілька годин палких суперечок завершилися нічим.

«Ця закрита дискусія щодо України, на превеликий жаль, лише вкотре наочно підтвердила, що сучасна Європа наразі взагалі не здатна домовитися між собою навіть про базові речі — чи будуть взагалі якісь переговори та хто саме має офіційне право вести їх від нашого імені. Деякі лідери безапеляційно говорили, що будь-які перемовини має право вести винятково Володимир Зеленський і ніхто інший. Інші наполегливо вважали, що лідером у цьому процесі має виступати сама Європа. А були й такі, що взагалі відкрито й різко заявляли, що вони категорично не хочуть, щоб хтось сторонній вів бодай якісь переговори від їхнього власного імені», — каже Андрій Бабіш, прем’єр-міністр Чехії.

Ця внутрішня європейська дискусія миттєво набула максимальної актуальності після того, як президент США Дональд Трамп, успішно врегулювавши гостру ситуацію навколо Ірану, публічно заявив про свою повну готовність знову сфокусувати американську увагу на українському питанні. Саме на цьому тлі впливове видання Politico дізналося, що голова офісу президента Євроради Антоніу Кошти двічі напряму зв’язувався з російськими топчиновниками протягом останніх тижнів, намагаючись прощупати ґрунт щодо майбутніх дипломатичних раундів.

Бунт «євротрійки» та пастка для Антоніу Кошти

Хоча жодних обговорень суті майбутнього миру під час цих таємних дзвінків не відбувалося, сам факт кулуарної спроби Кошти викликав колосальне обурення і роздратування лідерів найвпливовіших країн континенту — Франції та Німеччини. Французький президент Емманюель Макрон і німецький канцлер Фрідріх Мерц вважають такі сепаратні дії Брюсселя абсолютно передчасними.

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На думку Парижа та Берліна, коли час для реальної дипломатії нарешті настане, абсолютне й беззаперечне лідерство у процесі врегулювання має належати винятково їм і Великій Британії. Йдеться про так звану «євротрійку», яку західні столиці бачать ключовими та найнадійнішими гарантами безпеки України в повоєнному світі. За інформацією дипломатів, ініціативу Кошти також категорично відмовилися підтримати країни Балтії, Данія та Нідерланди.

«У нас у Брюсселі відбулася дуже конструктивна, гаряча та абсолютно відкрита дискусія. Для всіх цілком очевидно, що зараз українці впевнено виграють цю війну на виснаження, і ми, як партнери, зобов’язані непохитно підтримувати їх усіма можливими та доступними способами. На практиці це означає лише одне — запровадження ще більшої кількості санкцій і здійснення максимального економічного та військового тиску на Путіна. І щойно він реально буде готовий до серйозних переговорів без ультиматумів, Україна буде готова також, а ми, європейці, виступимо проти нього єдиним, монолітним фронтом», — каже Роб Єттен, прем’єр-міністр Нідерландів.

Втім, далеко не всі країни засудили дії голови Євроради. Чимало держав під час кулуарних засідань відкрито стали на бік Антоніу Кошти. Головний аргумент цієї групи європейських столиць полягає в тому, що від імені ЄС мають право говорити винятково його офіційні легітимні інституції, а не окремі самопроголошені лідери, і створювати паралельні закриті формати на кшталт «євротрійки» є неприпустимим.

Бельгійський прем’єр Барт де Вевер навіть розповів журналістам про свою напівжартівливу розмову з президентом Євроради просто в кулуарах саміту, яка яскраво ілюструє внутрішній розкол:

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«Антоніу, я саме щойно дуже голосно говорив про вас із колегами!» — звернувся де Вевер до Кошти.

«І що ж ви там цікавого говорили про мене?» — поцікавився голова Євроради.

«Винятково похвалу! Ми зійшлися на тому, що ви — єдиний, хто має право представляти нас усіх. І що ми спільно відправимо вас у відрядження до Москви якнайшвидше!» — з усмішкою відповів бельгієць, почувши у відповідь щиру подяку від Кошти.

Нова лінія напруженості: «європ’ятірка» збирається у Берліні

Доки в Брюсселі тривають фінальні дискусії, за лаштунками формується нова геополітична вісь, яка викликає сильне роздратування у менших країн ЄС:

Образа через новини: лідери Польщі та Італії висловили глибоке невдоволення тим, що про таємні дипломатичні кроки офісу Кошти вони змушені дізнаватися з преси, а не через офіційні канали координації всередині Союзу. Берлінський демарш: Варшава та Рим категорично проти того, щоб Париж, Берлін і Лондон одноосібно забирали собі всю провідну роль у майбутньому мирному процесі. Як наслідок, Фрідріх Мерц уже оголосив, що найближчої середи чекає у себе в Берліні на лідерів так званої «європ’ятірки» (Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Італія) для вироблення єдиної стратегії тиску.

Водночас абсолютно всі сторони процесу єдині в одному фундаментальному висновку — на сьогоднішній день сама Російська Федерація жодним чином не готова до реального, конструктивного обговорення миру. Тим часом у Кремлі вустами Дмитра Пєскова вже цинічно заявили, що якщо Європа раптом захоче відновити діалог «не для чергового моралізування чи висування ультиматумів», то Росія нібито залишається відкритою до розмови.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Таємні ініціативи й дзвінок у Москву та розкол у ЄС: хто насправді має вести переговори з Росією?

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