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- Війна
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"Діряве" небо над Москвою: військовий експерт назвав причину провалу російської ППО
Відсутність реального бойового досвіду та неготовність до відбиття масованих ударів стали фатальними факторами, які завадили російським розрахункам успішно захистити свою столицю.
Російська протиповітряна оборона продемонструвала критично низьку результативність під час відбиття масованих атак українських ронів у червні. Попри наявність сучасного технічного обладнання, московські розрахунки не змогли ефективно впоратися з великою кількістю цілей.
Про ці системні проблеми росіян розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі «Київ24».
Він наголосив, що навіть за умови наявності автоматизованих систем управління ефективність захисту безпосередньо залежить від підготовки екіпажів.
«Фактично потужних перевірок боєм не було, і ці обслуги для ведення бойових дій виявилися не готові. Саме в цьому полягає великий сенс їхньої низької ефективності», — пояснив генерал.
Розподіл цілей та автоматизоване управління
Російська армія має у своєму розпорядженні спеціальні системи управління, які здатні автоматично розподіляти виявлені цілі між наявними зенітними комплексами. Однак чим масованішим стає удар з боку противника, тим складніше ворожій техніці швидко опрацьовувати цю інформацію.
За словами фахівця, масштабна атака створює критичне перевантаження, з яким дуже важко впоратися без належного практичного досвіду. Технічні засоби для ефективного розподілу в них є, але для їхнього успішного застосування необхідні постійні тренування особового складу.
Брак бойового досвіду розрахунків
На відміну від підрозділів на лінії фронту, столичні зенітники тривалий час перебували в тилу і не проходили серйозної перевірки боєм. Саме ця відсутність реального бойового досвіду стала однією з головних причин низької результативності ворожої протиповітряної оборони.
Нагадаємо, в ЗСУ розкрили таємницю, чим саме Україна атакувала Москву. За словами військових, удари по російській столиці виявились такими ефективними завдяки поєднанню різних типів БпЛА.