"Діряве" небо над Москвою: військовий експерт назвав причину провалу російської ППО

Московська ППО виявилась неспроможною відбити масовану атаку дронів / © Exilenova+

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Російська протиповітряна оборона продемонструвала критично низьку результативність під час відбиття масованих атак українських ронів у червні. Попри наявність сучасного технічного обладнання, московські розрахунки не змогли ефективно впоратися з великою кількістю цілей.

Про ці системні проблеми росіян розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі «Київ24».

Він наголосив, що навіть за умови наявності автоматизованих систем управління ефективність захисту безпосередньо залежить від підготовки екіпажів.

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«Фактично потужних перевірок боєм не було, і ці обслуги для ведення бойових дій виявилися не готові. Саме в цьому полягає великий сенс їхньої низької ефективності», — пояснив генерал.

Розподіл цілей та автоматизоване управління

Російська армія має у своєму розпорядженні спеціальні системи управління, які здатні автоматично розподіляти виявлені цілі між наявними зенітними комплексами. Однак чим масованішим стає удар з боку противника, тим складніше ворожій техніці швидко опрацьовувати цю інформацію.

За словами фахівця, масштабна атака створює критичне перевантаження, з яким дуже важко впоратися без належного практичного досвіду. Технічні засоби для ефективного розподілу в них є, але для їхнього успішного застосування необхідні постійні тренування особового складу.

Брак бойового досвіду розрахунків

На відміну від підрозділів на лінії фронту, столичні зенітники тривалий час перебували в тилу і не проходили серйозної перевірки боєм. Саме ця відсутність реального бойового досвіду стала однією з головних причин низької результативності ворожої протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, в ЗСУ розкрили таємницю, чим саме Україна атакувала Москву. За словами військових, удари по російській столиці виявились такими ефективними завдяки поєднанню різних типів БпЛА.

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