Высокопоставленный чиновник ЕС тайно искал контакты с Кремлем: подробности громкого скандала

На саммите ЕС разразился громкий скандал из-за РФ / © Associated Press

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В Брюсселе на экстренном саммите лидеров Европейского Союза разразился беспрецедентный по своей остроте дипломатический скандал, обнаживший глубокие внутренние разногласия относительно будущего формата переговоров с Российской Федерацией. Поводом для ожесточённых кулуарных споров стали просочившиеся в западные СМИ данные о том, что окружение действующего президента Европейского совета Антониу Кошты тайно инициировало прямые контакты с Кремлём для установления канала связи.

Владимир Зеленский, выступая перед европейскими коллегами, категорически подчеркнул, что Европа «так или иначе» обязана сесть за стол переговоров, однако строго предостерег от хаоса и несогласованных отдельных контактов с Москвой, которые лишь радуют главу Кремля.

Кто в ЕС выступает за немедленный диалог с агрессором, кого откровенно обидела самодеятельность Кошты и как лидеры делят между собой закулисное влияние — в материале корреспондентки «Радио Свобода» в Брюсселе Зояны Степаненко специально для ТСН.

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Без помощников и мобильных телефонов: закрытое обсуждение лидеров ЕС

В Европейском Союзе пока нет даже намека на единое, консолидированное мнение относительно того, какой именно институт или какая конкретная страна имеет право вести переговоры с Москвой о окончательном завершении войны. Эту критическую ситуацию не смогла прояснить даже длительная, изнурительная и эмоциональная дискуссия лидеров на заседании в Брюсселе. Напряжение в зале было настолько высоким, что для обсуждения этой деликатной темы главы государств пошли на беспрецедентный шаг — полностью вывели из зала всех своих помощников, советников и дипломатов, а также сдали мобильные телефоны, чтобы избежать каких-либо утечек информации. Однако несколько часов жарких споров завершились ничем.

«Эта закрытая дискуссия по поводу Украины, к большому сожалению, лишь в очередной раз наглядно подтвердила, что современная Европа на данный момент вообще не способна договориться между собой даже о базовых вещах — будут ли вообще какие-то переговоры и кто именно имеет официальное право вести их от нашего имени. Некоторые лидеры безапелляционно заявляли, что право вести любые переговоры имеет исключительно Владимир Зеленский и никто другой. Другие настойчиво считали, что лидером в этом процессе должна выступать сама Европа. А третьи вообще открыто и резко заявляли, что они категорически не хотят, чтобы кто-то посторонний вел хоть какие-то переговоры от их собственного имени», — говорит Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии.

Эта внутренняя европейская дискуссия мгновенно приобрела максимальную актуальность после того, как президент США Дональд Трамп, успешно урегулировав острую ситуацию вокруг Ирана, публично заявил о своей полной готовности вновь сосредоточить внимание США на украинском вопросе. Именно на этом фоне влиятельное издание Politico узнало, что глава аппарата президента Евросовета Антониу Кошти дважды напрямую связывался с российскими топ-чиновниками в течение последних недель, пытаясь прощупать почву на случай будущих дипломатических раундов.

Бунт «евротройки» и ловушка для Антониу Кошты

Хотя в ходе этих тайных телефонных разговоров не обсуждались никакие вопросы, касающиеся сути будущего мира, сам факт кулуарной попытки Кошты вызвал колоссальное возмущение и раздражение у лидеров самых влиятельных стран континента — Франции и Германии. Французский президент Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц считают такие отдельные действия Брюсселя совершенно преждевременными.

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По мнению Парижа и Берлина, когда наконец настанет время для реальной дипломатии, абсолютное и бесспорное лидерство в процессе урегулирования должно принадлежать исключительно им и Великобритании. Речь идет о так называемой «евротройке», которую западные столицы считают ключевыми и самыми надежными гарантами безопасности Украины в послевоенном мире. По информации дипломатов, инициативу Кошти также категорически отказались поддержать страны Балтии, Дания и Нидерланды.

«У нас в Брюсселе состоялась очень конструктивная, оживленная и абсолютно открытая дискуссия. Для всех совершенно очевидно, что сейчас украинцы уверенно выигрывают эту войну на изнурение, и мы, как партнеры, обязаны непоколебимо поддерживать их всеми возможными и доступными способами. На практике это означает только одно — введение ещё большего количества санкций и оказание максимального экономического и военного давления на Путина. И как только он будет реально готов к серьёзным переговорам без ультиматумов — Украина будет готова также, а мы, европейцы, выступим против него единым, монолитным фронтом», — говорит Роб Йеттен, премьер-министр Нидерландов.

Впрочем, далеко не все страны осудили действия председателя Евросовета. Немало государств в ходе кулуарных заседаний открыто встали на сторону Антониу Кошты. Главный аргумент этой группы европейских столиц заключается в том, что от имени ЕС имеют право выступать исключительно его официальные легитимные институты, а не отдельные самопровозглашенные лидеры, и создание параллельных закрытых форматов вроде «евротройки» недопустимо.

Бельгийский премьер Барт де Вевер даже рассказал журналистам о своей полушутливой беседе с самим президентом Евросовета прямо в кулуарах саммита, которая ярко иллюстрирует внутренний раскол:

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«Антониу, я как раз только что очень громко обсуждал вас с коллегами!»— обратился де Вевер к Коште.

«И что же вы там интересного говорили обо мне?»— поинтересовался председатель Евросовета.

«Исключительно похвалу! Мы сошлись во мнении, что вы — единственный, кто имеет право представлять нас всех. И что мы совместно отправим вас в командировку в Москву как можно скорее!»— с улыбкой ответил бельгиец, услышав в ответ искреннюю благодарность от Кошты.

Новая линия напряжения: «европятирка» собирается в Берлине

Пока в Брюсселе продолжаются заключительные переговоры, за кулисами формируется новая геополитическая ось, которая вызывает сильное раздражение у небольших стран ЕС:

Недовольство из-за новостей: лидеры Польши и Италии выразили глубокое недовольство тем, что о тайных дипломатических шагах офиса Кошты им приходится узнавать из прессы, а не через официальные каналы координации внутри Союза; Берлинский демарш: Варшава и Рим категорически против того, чтобы Франция, Германия и Великобритания в одиночку присваивали себе всю ведущую роль в будущем мирном процессе. В результате Фридрих Мерц уже объявил, что в ближайшую среду ждёт у себя в Берлине лидеров так называемой «европятирки» (Германия, Франция, Великобритания, Польша, Италия) для выработки единой стратегии давления.

При этом абсолютно все стороны процесса едины в одном фундаментальном выводе — на сегодняшний день сама Российская Федерация никоим образом не готова к реальному, конструктивному обсуждению мира. Между тем в Кремле устами Дмитрия Пескова уже цинично заявили, что если Европа вдруг захочет возобновить диалог «не для очередного морализаторства или выдвижения ультиматумов», то Россия якобы остаётся открытой для разговора.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Тайные инициативы, звонок в Москву и раскол в ЕС: кто на самом деле должен вести переговоры с Россией?»

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