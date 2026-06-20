Скандал між Польщею і Україною набирає обертів: в ОП пішли на символічний жест

Прапори України і Польщі. / © УНІАН

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Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква після рішення Варшави щодо Володимира Зеленського відмовився від польської нагороди «із повагою до польського народу».

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Для мене великою честю було прийняти державну відзнаку — Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, який був мені вручений 2022-го за розбудову українсько-польського взаєморозуміння та партнерства. Але в нинішніх обставинах не вважаю можливим і надалі зберігати цю нагороду», — наголосив Жовква.

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Рішення про позбавлення президента України нагороди він назвав кроком, «який неможливо сприймати ані морально справедливим, ані політично виправданим». З його слів, це нагородження Зеленського 2023-го було «визнанням внеску, який українські захисниці та захисники ціною власного життя роблять у майбутнє єдиної, безпечної та процвітаючої Європи».

«Впевнений, що взаємна повага та історична справедливість мають залишатися основою відносин між нашими народами», — додав він.

Політики відмовляються від польських нагород

Очільник МЗС Андрій Сибіга відмовився від польського ордена, якого отримав у жовтні 2022-го. Йдеться про Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». Рішення президент Польщі Кароля Навроцького він назвав «невиправданими, імпульсивними та зневажливими кроками» проти України.

Водночас очільник ОП Кирило Буданов вирішив відмовитися від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею». Він різко відреагував на те, що в Зеленського забрали орден, і назвав це «недружнім актом» щодо України і «подарунком» для Москви.

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Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що повертає свою польську державну нагороду — Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща». З його слів, рішення щодо Зеленського є «історично несправедливим».

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