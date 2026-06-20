Названо 20 найкращих аеропортів світу: хто очолив список

Аеропорт / © Pixabay

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Новий міжнародний рейтинг визначив найкращі аеропорти світу, і його результати виявилися несподіваними.

Авіаподорожі дозволяють за лічені години дістатися майже будь-якої точки світу, однак сам процес перельоту часто може бути складним випробуванням. Черги, затримання, скасування рейсів і незручна інфраструктура здатні суттєво зіпсувати враження від подорожі.

Саме тому якість роботи аеропорту відіграє важливу роль. Хороший транспортний вузол може зробити подорож комфортною, тоді як проблеми з організацією здатні перетворити її на неприємний досвід.

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Рейтинг найкращих аеропортів опублікувала компанія AirHelp. Фахівці оцінювали аеропорти світу за трьома основними критеріями: пунктуальність рейсів, інфраструктура та комфорт, а також загальне враження пасажирів від перебування в аеропорту.

Під час оцінювання пунктуальності враховувалися затримання та скасування рейсів, які впливали на підсумковий бал. Після цього всі показники об’єднали в єдину оцінку для кожного аеропорту.

Перше місце у рейтингу та звання найкращого аеропорту світу отримав міжнародний аеропорт Токумен у Панама-Сіті, Панама.

Хоча інші учасники першої десятки мали вищі показники за деякими категоріями, саме високий рівень пунктуальності дозволив Токумену випередити конкурентів і посісти першу сходинку.

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Друге місце зайняв аеропорт Форталеза Пінто Мартінс у Бразилії, а третім став аеропорт Кейптауна у Південній Африці.

Серед аеропортів США лише один представник потрапив до топ-20 — аеропорт Портленда, який посів 18-те місце.

Попри те, що Панама стала переможцем завдяки першому місцю свого аеропорту, серед країн найбільший успіх продемонструвала Бразилія.

Бразильський аеропорт Форталеза Пінто Мартінс посів друге місце, а загалом країна стала абсолютним лідером за кількістю представників у першій двадцятці. Дев’ять із 20 найкращих аеропортів світу розташовані саме в Бразилії.

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Окрім Бразилії, до рейтингу потрапили аеропорти Південної Африки та Японії. Південна Африка представлена аеропортами Кейптауна (3 місце) та Дурбан-Кінг-Шака (7 місце).

Японія увійшла до списку завдяки аеропортам Осака-Ітамі (12 місце), Фукуока (15 місце) та Нагоя-Чубу (20 місце).

20 найкращих аеропортів світу за рейтингом AirHelp:

Аеропорт Токумен, Панама-Сіті, Панама Аеропорт Пінто Мартінс, Форталеза, Бразилія Аеропорт Кейптауна, Південна Африка Аеропорт Ресіфі/Гуарарапес – Гільберто Фрейре, Бразилія Аеропорт Бразиліа – Президенте Жуселіно Кубічек, Бразилія Аеропорт Ріо-де-Жанейро Сантос-Дюмон, Бразилія Аеропорт Дурбан Кінг Шака, Південна Африка Аеропорт Белен Вал-ді-Канс, Бразилія Аеропорт Бодо, Норвегія Аеропорт Біллунд, Данія Аеропорт Віракопус – Кампінас, Бразилія Аеропорт Осака-Ітамі, Японія Аеропорт Сінгапур-Чангі, Сінгапур Аеропорт Сантьяго, Чилі Аеропорт Фукуока, Японія Аеропорт Ріо-де-Жанейро-Галеан, Бразилія Аеропорт Сальвадор-Депутадо Луїс Едуардо Магальяйнш, Бразилія Аеропорт Портленд, США Аеропорт Белу-Орізонті-Танкредо Невес, Бразилія Аеропорт Нагоя-Чубу, Японія

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