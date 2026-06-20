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Названо 20 найкращих аеропортів світу: хто очолив список
Компанія AirHelp оприлюднила новий рейтинг найкращих аеропортів світу.
Новий міжнародний рейтинг визначив найкращі аеропорти світу, і його результати виявилися несподіваними.
Авіаподорожі дозволяють за лічені години дістатися майже будь-якої точки світу, однак сам процес перельоту часто може бути складним випробуванням. Черги, затримання, скасування рейсів і незручна інфраструктура здатні суттєво зіпсувати враження від подорожі.
Саме тому якість роботи аеропорту відіграє важливу роль. Хороший транспортний вузол може зробити подорож комфортною, тоді як проблеми з організацією здатні перетворити її на неприємний досвід.
Рейтинг найкращих аеропортів опублікувала компанія AirHelp. Фахівці оцінювали аеропорти світу за трьома основними критеріями: пунктуальність рейсів, інфраструктура та комфорт, а також загальне враження пасажирів від перебування в аеропорту.
Під час оцінювання пунктуальності враховувалися затримання та скасування рейсів, які впливали на підсумковий бал. Після цього всі показники об’єднали в єдину оцінку для кожного аеропорту.
Перше місце у рейтингу та звання найкращого аеропорту світу отримав міжнародний аеропорт Токумен у Панама-Сіті, Панама.
Хоча інші учасники першої десятки мали вищі показники за деякими категоріями, саме високий рівень пунктуальності дозволив Токумену випередити конкурентів і посісти першу сходинку.
Друге місце зайняв аеропорт Форталеза Пінто Мартінс у Бразилії, а третім став аеропорт Кейптауна у Південній Африці.
Серед аеропортів США лише один представник потрапив до топ-20 — аеропорт Портленда, який посів 18-те місце.
Попри те, що Панама стала переможцем завдяки першому місцю свого аеропорту, серед країн найбільший успіх продемонструвала Бразилія.
Бразильський аеропорт Форталеза Пінто Мартінс посів друге місце, а загалом країна стала абсолютним лідером за кількістю представників у першій двадцятці. Дев’ять із 20 найкращих аеропортів світу розташовані саме в Бразилії.
Окрім Бразилії, до рейтингу потрапили аеропорти Південної Африки та Японії. Південна Африка представлена аеропортами Кейптауна (3 місце) та Дурбан-Кінг-Шака (7 місце).
Японія увійшла до списку завдяки аеропортам Осака-Ітамі (12 місце), Фукуока (15 місце) та Нагоя-Чубу (20 місце).
20 найкращих аеропортів світу за рейтингом AirHelp:
Аеропорт Токумен, Панама-Сіті, Панама
Аеропорт Пінто Мартінс, Форталеза, Бразилія
Аеропорт Кейптауна, Південна Африка
Аеропорт Ресіфі/Гуарарапес – Гільберто Фрейре, Бразилія
Аеропорт Бразиліа – Президенте Жуселіно Кубічек, Бразилія
Аеропорт Ріо-де-Жанейро Сантос-Дюмон, Бразилія
Аеропорт Дурбан Кінг Шака, Південна Африка
Аеропорт Белен Вал-ді-Канс, Бразилія
Аеропорт Бодо, Норвегія
Аеропорт Біллунд, Данія
Аеропорт Віракопус – Кампінас, Бразилія
Аеропорт Осака-Ітамі, Японія
Аеропорт Сінгапур-Чангі, Сінгапур
Аеропорт Сантьяго, Чилі
Аеропорт Фукуока, Японія
Аеропорт Ріо-де-Жанейро-Галеан, Бразилія
Аеропорт Сальвадор-Депутадо Луїс Едуардо Магальяйнш, Бразилія
Аеропорт Портленд, США
Аеропорт Белу-Орізонті-Танкредо Невес, Бразилія
Аеропорт Нагоя-Чубу, Японія
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