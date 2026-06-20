Як правильно прати килимок для ванної: простий спосіб позбутися бруду та запахів

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Килимок у ванній кімнаті потребує регулярного догляду, адже волога та забруднення створюють сприятливі умови для появи бактерій, плісняви й неприємних запахів. Фахівці радять поєднувати звичайне прання з періодичним глибоким очищенням, а також дотримуватися простих профілактичних заходів.

Про це повідомив журнал Storinka.

Для регулярного догляду насамперед варто витрусити з килимка пил, волосся та інше сміття. Потім його потрібно випрати вручну або в пральній машині, дотримуючись рекомендацій виробника. Для очищення краще використовувати теплу воду та делікатний мийний засіб. Після прання килимок слід добре прополоскати й повісити до повного висихання.

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Окрім звичайного прання, періодично варто проводити глибоке очищення. Для цього килимок можна на пів години замочити в розчині теплої води з оцтом. Такий спосіб допомагає видалити накопичений бруд, усунути неприємні запахи та зменшити кількість бактерій. Після замочування поверхню рекомендується акуратно почистити щіткою, ретельно промити чистою водою та висушити.

Щоб килимок довше залишався чистим, його радять класти не впритул до ванни або душової кабіни. Менший контакт із водою допоможе уникнути надмірної вологи, а також знизить імовірність появи цвілі та грибка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому на білому одязі з’являються білі плями та як їх прибрати.

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