Чи потрібно та як часто замінювати сидіння унітаза / © Credits

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Ми регулярно оновлюємо текстиль, купуємо нові рушники, замінюємо фільтри та стежимо за чистотою сантехніки. Але є одна деталь, про яку більшість згадує лише тоді, коли вона починає буквально розвалюватися. Йдеться про сидіння унітаза, і хоча воно здається доволі довговічним, цей предмет також має свій термін придатності, а його своєчасна заміна важлива не лише для комфорту, а й для здоров’я.

Сидіння унітаза — один із найвикористовуваніших предметів у домі, про який водночас майже ніхто не говорить. Проте саме воно може непомітно псувати враження навіть від ідеально прибраної ванної кімнати.

За інформацією видання Martha Stewart, з часом поверхня сидіння починає зношуватися, на ній з’являються подряпини, тріщини, плями та мікропошкодження. Проблема не лише в естетиці. У таких дефектах накопичуються бактерії, бруд і волога, які практично неможливо повністю видалити під час звичайного прибирання.

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Крім того, старе сидіння може становити небезпеку. Розхитані кріплення чи пошкоджені петлі здатні спричинити падіння, особливо якщо у домі є літні люди, маленькі діти чи люди з обмеженою мобільністю.

Навіщо замінювати сидіння унітаза

По-перше, гігієна. Тріщини, відколи та потертості стають справжніми пастками для бактерій. Стійкі плями часто свідчать про руйнування матеріалу, через що волога проникає всередину поверхні.

По-друге, безпека. З часом кріплення слабшають, а сидіння починає хитатися. Це не лише дратує, а й може бути небезпечним під час використання.

По-третє, комфорт. Сучасні моделі пропонують чимало приємних функцій, наприклад, підігрів сидіння, механізми плавного закривання чи навіть вбудовані біде.

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Замислитися про заміну також варто, якщо ви переїжджаєте до нового житла чи орендованої квартири, продаєте нерухомість і хочете справити краще враження на потенційних покупців або робите ремонт у ванній кімнаті та оновлюєте сантехніку.

Термін придатності сидіння

Термін експлуатації залежить від матеріалу, інтенсивності використання та догляду.

Дерев’яні чи м’які сидіння — від 3 до 5 років. Такі моделі швидше вбирають вологу, а їхнє покриття поступово руйнується під впливом мийних засобів. Згодом можуть з’являтися тріщини, відшарування та деформації.

Пластикові сидіння — від 5 до 7 років. Вони легкі у догляді та стійкіші до вологи. Однак з часом пластик може втрачати міцність, жовтіти, вкриватися подряпинами чи тріщинами.

Сидіння з дюропласту або карбамідоформальдегідної смоли — від 7 до 10 років. Такі моделі вважаються найміцнішими. Вони краще протистоять подряпинам, механічним пошкодженням та довше зберігають привабливий вигляд.

Коли настав час купувати нове сидіння

Помітні пошкодження. Тріщини, відколи, надломи чи пошкоджені петлі — одна з головних причин для заміни.

Сидіння хитається. Якщо конструкція рухається чи здається нестійкою, це свідчить про зношення кріплень і може бути небезпечним.

Іржаві петлі. Корозія на металевих деталях часто означає, що механізм уже не працюватиме належним чином.

Ознаки впливу вологи. Здуття, розшарування матеріалу, тріщини на швах або постійне накопичення вологи свідчать про серйозне пошкодження.

Плями, які не відмиваються. Стійкі сліди забруднень, пожовтіння чи навіть ознаки плісняви — вагомий аргумент для оновлення.

Шорстка чи липка поверхня. Якщо покриття починає лущитися, змінює текстуру чи залишає дрібні частинки після дотику, матеріал уже втратив свої властивості.

Сидіння унітаза навряд чи входить до списку найочікуваніших домашніх закупок. Проте саме ця невелика деталь впливає на гігієну, безпеку та загальне враження від ванної кімнати значно більше, ніж здається на перший погляд.

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