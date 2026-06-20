Нужно ли и как часто менять сиденье унитаза / © Credits

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Мы регулярно обновляем текстиль, покупаем новые полотенца, меняем фильтры и следим за чистотой сантехники. Но есть одна деталь, о которой большинство вспоминает только тогда, когда она начинает буквально разваливаться. Речь идет о сиденье унитаза, и хотя оно кажется довольно долговечным, у этого предмета тоже есть свой срок годности, а его своевременная замена важна не только для комфорта, но и для здоровья.

Сиденье унитаза — один из самых часто используемых предметов в доме, о котором при этом почти никто не говорит. Однако именно оно может незаметно испортить впечатление даже от идеально убранной ванной комнаты.

По информации издания Martha Stewart, со временем поверхность сиденья начинает изнашиваться, на ней появляются царапины, трещины, пятна и микроповреждения. Проблема не только в эстетике. В таких дефектах скапливаются бактерии, грязь и влага, которые практически невозможно полностью удалить во время обычной уборки.

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Кроме того, старое сиденье может представлять опасность. Расшатанные крепления или поврежденные петли могут привести к падению, особенно если в доме проживают пожилые люди, маленькие дети или люди с ограниченной подвижностью.

Зачем менять сиденье унитаза

Во-первых, гигиена. Трещины, сколы и потертости становятся настоящими ловушками для бактерий. Устойчивые пятна часто свидетельствуют о разрушении материала, из-за чего влага проникает внутрь поверхности.

Во-вторых, безопасность. Со временем крепления ослабевают, а сиденье начинает шататься. Это не только раздражает, но и может быть опасно при использовании.

В третьих, комфорт. Современные модели предлагают немало приятных функций, например, подогрев сидений, механизмы плавного закрывания или даже встроенные биде.

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Стоит также подумать о замене, если вы переезжаете в новое жилье или съемную квартиру, продаете недвижимость и хотите произвести лучшее впечатление на потенциальных покупателей или делаете ремонт в ванной комнате и обновляете сантехнику.

Срок годности сиденья

Срок службы зависит от материала, интенсивности использования и ухода.

Деревянные или мягкие сиденья — от 3 до 5 лет. Такие модели быстрее впитывают влагу, а их покрытие постепенно разрушается под воздействием моющих средств. Со временем могут появляться трещины, отслоения и деформации.

Пластиковые сиденья — от 5 до 7 лет. Они просты в уходе и более устойчивы к влаге. Однако со временем пластик может терять прочность, желтеть, покрываться царапинами или трещинами.

Сиденья из дюропласта или карбамидоформальдегидной смолы — от 7 до 10 лет. Такие модели считаются самыми прочными. Они лучше противостоят царапинам, механическим повреждениям и дольше сохраняют привлекательный вид.

Когда пришло время покупать новое сиденье

Заметные повреждения. Трещины, сколы, надломы или поврежденные петли — одна из основных причин для замены.

Сиденье шатается. Если конструкция двигается или кажется неустойчивой, это свидетельствует об износе креплений и может быть опасным.

Ржавые петли. Коррозия на металлических деталях часто означает, что механизм уже не будет работать должным образом.

Признаки воздействия влаги. Вздутие, расслоение материала, трещины на швах или постоянное скопление влаги свидетельствуют о серьезных повреждениях.

Пятна, которые не отмываются. Устойчивые следы загрязнений, пожелтение или даже признаки плесени — весомый аргумент в пользу обновления.

Шероховатая или липкая поверхность. Если покрытие начинает шелушиться, меняет текстуру или оставляет мелкие частицы после прикосновения, материал уже утратил свои свойства.

Сиденье унитаза вряд ли входит в список самых ожидаемых покупок для дома. Однако именно эта небольшая деталь влияет на гигиену, безопасность и общее впечатление от ванной комнаты гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

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