Ексчоловік Наталки Денисенко здивував заявою про воз’єднання експодружжя заради 8-річного сина

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/andreyfedinchik

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Українська акторка Наталка Денисенко зустрілася з колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком на важливій події для їхнього 8-річного сина Андрія — випускному у школі, зворушивши прихильників сімейними кадрами.

Андрій Федінчик поділився новими фото у своєму Instagram. На знімках він позує разом із Наталкою Денисенко та їхнім сином. Особливий момент став приводом для зустрічі колишнього подружжя. Актор показав також друга хлопчика, який був поруч у святковий день. Світлини передали теплу атмосферу родинного свята.Федінчик доповнив кадри щирими роздумами про батьківство та дорослішання сина.

«Мій козачок закінчив 2-й клас. Я пам’ятаю, що не любив вчитися. Але якби ж я тоді знав, що найважча школа — це школа життя», — написав артист.

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Андрій Федінчик з сином Андрієм та його другом / © instagram.com/andreyfedinchik

На опублікованих світлинах Андрій Федінчик залишився не лише з сином, а й згадав кумедну рису хлопчика — його любов до жартів під час фотографування. Актор зізнався, що така поведінка нагадує йому власні дитячі витівки.

«На другому фото Андрій зі своїм однокласником і другом Єгором. І коли треба робити фото, вони завжди кривляються — моя школа. Зрештою, я й професію обрав собі підходящу. Гарний сонячний день», — додав Федінчик.

Попри те, що актори більше не разом, вони продовжують залишатися батьками для свого сина та розділяти важливі моменти його життя.

Нагадаємо, раніше Наталці Денисенко з обранцем дорікнули за відпочинок під час війни. Савранський різко відповів.

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