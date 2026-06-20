ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
370
Час на прочитання
2 хв

Ексчоловік Наталки Денисенко здивував заявою про воз’єднання експодружжя заради 8-річного сина

Колишні разом відзначили важливий день.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Андрій Федінчик та Наталка Денисенко з сином

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/andreyfedinchik

Українська акторка Наталка Денисенко зустрілася з колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком на важливій події для їхнього 8-річного сина Андрія — випускному у школі, зворушивши прихильників сімейними кадрами.

Андрій Федінчик поділився новими фото у своєму Instagram. На знімках він позує разом із Наталкою Денисенко та їхнім сином. Особливий момент став приводом для зустрічі колишнього подружжя. Актор показав також друга хлопчика, який був поруч у святковий день. Світлини передали теплу атмосферу родинного свята.Федінчик доповнив кадри щирими роздумами про батьківство та дорослішання сина.

«Мій козачок закінчив 2-й клас. Я пам’ятаю, що не любив вчитися. Але якби ж я тоді знав, що найважча школа — це школа життя», — написав артист.

Андрій Федінчик з сином Андрієм та його другом / © instagram.com/andreyfedinchik

Андрій Федінчик з сином Андрієм та його другом / © instagram.com/andreyfedinchik

На опублікованих світлинах Андрій Федінчик залишився не лише з сином, а й згадав кумедну рису хлопчика — його любов до жартів під час фотографування. Актор зізнався, що така поведінка нагадує йому власні дитячі витівки.

«На другому фото Андрій зі своїм однокласником і другом Єгором. І коли треба робити фото, вони завжди кривляються — моя школа. Зрештою, я й професію обрав собі підходящу. Гарний сонячний день», — додав Федінчик.

Попри те, що актори більше не разом, вони продовжують залишатися батьками для свого сина та розділяти важливі моменти його життя.

Нагадаємо, раніше Наталці Денисенко з обранцем дорікнули за відпочинок під час війни. Савранський різко відповів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
370
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie