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Вагітна Соломія Вітвицька вийшла заміж за нареченого-військового: перші подробиці та фото з весілля
Ведуча узаконила стосунки з військовослужбовцем Олексієм Ситайлом.
Українська ведуча Соломія Вітвіцька, яка очікує на первістка від коханого нареченого, вийшла заміж, про що радісно повідомила у власних соцмережах.
Радісною подією знаменитість поділилася з підписниками особисто. Вітвицька опублікувала кадри, на яких постала разом із коханим у день реєстрації шлюбу. Для телеведучої цей шлюб став другим. Обранцем зірки є юрист Олексій Ситайло, який нині служить у війську. Пара не приховувала своїх стосунків і останнім часом дедалі частіше розповідала про важливі зміни в житті, а саме про очікування на поповнення в родині. Саме тому звістка про одруження для шанувальників стала логічним продовженням їхньої історії кохання.
Тим часом шанувальники пари вітають молодят із новим етапом та бажають їм сімейного затишку.
Нагадаємо, нещодавно наречений вагітної Соломії Вітвіцької розчулив привітанням її з 45-річчям та показав їхню романтику.