Вагітна Соломія Вітвицька вийшла заміж за нареченого-військового: перші подробиці та фото з весілля

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька, яка очікує на первістка від коханого нареченого, вийшла заміж, про що радісно повідомила у власних соцмережах.

Радісною подією знаменитість поділилася з підписниками особисто. Вітвицька опублікувала кадри, на яких постала разом із коханим у день реєстрації шлюбу. Для телеведучої цей шлюб став другим. Обранцем зірки є юрист Олексій Ситайло, який нині служить у війську. Пара не приховувала своїх стосунків і останнім часом дедалі частіше розповідала про важливі зміни в житті, а саме про очікування на поповнення в родині. Саме тому звістка про одруження для шанувальників стала логічним продовженням їхньої історії кохання.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло / © instagram.com/solomiyavitvitska

Тим часом шанувальники пари вітають молодят із новим етапом та бажають їм сімейного затишку.

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Нагадаємо, нещодавно наречений вагітної Соломії Вітвіцької розчулив привітанням її з 45-річчям та показав їхню романтику.

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