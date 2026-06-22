РФ могла начать переброску средств ПВО с фронта в Москву: СМИ назвали причину

Защита объектов в Москве: враг снял с фронта технику ПВО для прикрытия столицы / © Associated Press

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После успешной воздушной атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный всего в 15 километрах от Кремля, россияне, похоже, притащили с фронта в Москву дополнительные средства ПВО.

Об этом передает Defense Express.

По данным издания, с фронта в Москву перебросили ЗРПК «Панцирь». В Сети появилось видео, на котором видно, как ЗРПК «Панцирь» стоит в боевом положении на эстакаде моста.

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В издании обратили внимание, что его кабина была оснащена решетками — так называемым «мангалом».

Это, в свою очередь, может указывать на то, что «Панцирь» был привезен для обороны объектов в Москве с фронта или прифронтовых территорий, где их часто оборудуют такой дополнительной защитой из-за регулярных атак украинских дронов.

Кроме этого, аналитики отметили, что этот ЗРПК «Панцирь» имел неполный боекомплект. На пусковых установках с правой части башни было установлено не менее 2 ракет из 6 возможных. По их мнению, это свидетельствует о дефиците снарядов ПВО у россиян.

«Дефицит зенитных ракет к ЗРПК "Панцирь" у россиян настолько глубок, что им приходится вооружать лишь несколькими ракетами даже те "Панцири", которые защищают критически важные объекты в самой Москве, на которую никогда не жалели ресурсов», — отмечают в издании.

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Ранее ТСН.ua собрал все, что известно об ударах ВСУ по России и оккупированным территориям в последние дни.

Напомним, утро 18 июня в Москве началось с массированной атаки беспилотников. После серии попаданий над городом поднялся густой дым.

В ночь на 22 июня Москва снова оказалась под массированной атакой беспилотников.

Жители столицы страны-агрессора были шокированы увиденным и даже визжали о завершении войны.

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