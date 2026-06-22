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РФ могла начать переброску средств ПВО с фронта в Москву: СМИ назвали причину
Российское командование вынуждено срочно перебрасывать дефицитные средства противовоздушной обороны с фронта в Москву.
После успешной воздушной атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный всего в 15 километрах от Кремля, россияне, похоже, притащили с фронта в Москву дополнительные средства ПВО.
Об этом передает Defense Express.
По данным издания, с фронта в Москву перебросили ЗРПК «Панцирь». В Сети появилось видео, на котором видно, как ЗРПК «Панцирь» стоит в боевом положении на эстакаде моста.
В издании обратили внимание, что его кабина была оснащена решетками — так называемым «мангалом».
Это, в свою очередь, может указывать на то, что «Панцирь» был привезен для обороны объектов в Москве с фронта или прифронтовых территорий, где их часто оборудуют такой дополнительной защитой из-за регулярных атак украинских дронов.
Кроме этого, аналитики отметили, что этот ЗРПК «Панцирь» имел неполный боекомплект. На пусковых установках с правой части башни было установлено не менее 2 ракет из 6 возможных. По их мнению, это свидетельствует о дефиците снарядов ПВО у россиян.
«Дефицит зенитных ракет к ЗРПК "Панцирь" у россиян настолько глубок, что им приходится вооружать лишь несколькими ракетами даже те "Панцири", которые защищают критически важные объекты в самой Москве, на которую никогда не жалели ресурсов», — отмечают в издании.
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