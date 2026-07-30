Десятки загиблих, під завалами ТРЦ шукають людей: землетрус призвів до трагедії в Японії

Лікарня в Японії (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на південному заході Японії зросла до 30. Щонайменше 62 людини дістали поранення, пошуково-рятувальні роботи тривають у торговельному центрі, на паперовій фабриці та серед зруйнованих будинків.

Деталі розповідає видання The Guardian.

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Землетрус магнітудою 6,8 стався у вівторок на острові Кюсю. Найбільших руйнувань зазнала префектура Кумамото.

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До рятувальної операції залучили близько п’яти тисяч військовослужбовців Сил самооборони Японії. Їхню роботу ускладнюють температура повітря до 35 градусів і повторний нічний землетрус магнітудою 5,8.

Пошуки у торговельному центрі

Близько 170 рятувальників працюють у торговельному центрі Aeon у місті Касіма. Під час землетрусу всередині перебували тисячі людей.

За інформацією компанії, приблизно три тисячі відвідувачів встигли евакуювати на автостоянку. Згодом в іншій частині будівлі стався вибух газу.

З-під завалів дістали 12 людей, шестеро з них загинули. У компанії заявили, що в зоні вибуху перебували працівники магазину, які повернулися до будівлі після евакуації.

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Причину вибуху встановлюють. Президент Aeon перепросив за те, що компанія не змогла передбачити небезпеку.

На кадрах японських медіа видно обвалені частини стелі, металеві конструкції та уламки на підлозі. Рятувальники продовжують обстежувати пошкоджене приміщення.

Обвал на паперовій фабриці

Поліція та Сили самооборони також шукають працівника під завалами фабрики Nippon Paper у місті Яцусіро. Там обвалилася димова труба.

Десятеро людей опинилися заблокованими під уламками. Восьмеро з них загинули, ще двоє зазнали травм.

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Серед жертв є громадянин В’єтнаму — технічний стажер, на якого впав кран на підприємстві, де він працював.

Тисячі будинків залишилися без води та світла

За даними влади Кумамото, майже 23 тисячі будинків залишилися без електроенергії, а близько 75 тисяч — без водопостачання.

Приблизно 15 тисяч людей евакуювали до 400 тимчасових укриттів. Сили самооборони доставляють туди воду, продукти та переносні холодильники.

«Ми робимо все можливе, щоб порятунок життів залишався пріоритетом, і докладаємо зусиль для доставки життєво необхідних товарів, передусім води», — заявив міністр оборони Сіндзиро Коїдзумі.

Зняті з повітря кадри свідчать, що деякі будинки були повністю зруйновані, а частина споруд обвалилася в річку.

Підземні поштовхи сягнули максимального сьомого рівня за японською семибальною шкалою сейсмічної інтенсивності Сіндо. За даними Національного управління геопросторової інформації, на окремих ділянках земна поверхня змістилася на 87 сантиметрів.

Підприємства зупинили виробництво

Через землетрус частина автомобільних і напівпровідникових підприємств на Кюсю тимчасово припинила роботу.

Toyota зупинила три заводи для оцінки ситуації з постачанням і логістикою. Honda призупинила роботу підприємства з виробництва мотоциклів.

Компанія TSMC відновила виробництво на заводі в Кумамото, тоді як Sony, Renesas Electronics і Tokyo Electron тимчасово зупинили роботу.

Кюсю є одним із ключових центрів автомобільної та напівпровідникової промисловості Японії. За оцінками аналітиків, більшість зупинок виробництва пов’язані із запобіжними заходами, а не зі значними пошкодженнями заводів.

Раніше у Венесуелі після двох потужних землетрусів, які сталися наприкінці червня, кількість загиблих перевищила 4 тисячі людей. Ще близько 50 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждав прибережний штат Ла-Гуайра, де тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків стихії. За даними влади, десятки тисяч людей отримали травми, а значна кількість будівель була пошкоджена або зруйнована.

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